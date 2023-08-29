SGK'nın paylaştığı 45 farklı meslek grubunda yer alan kişiler fiziksel ya da psikolojik olarak risk barındıran meslek gruplarında yer alıyor. Kariyer hayatlarında ekonomik açıdan güvence sağlayacak erken emeklilik fırsatı her meslek grubunda geçerli olmuyor. Demir, çelik veya madencilik sektöründe çalışanlar işten kaynaklı oluşabilecek riskleri azaltabilmek adına her türlü önlemi alsalarda SGK onları “risk barındıran meslek grubunda” yer aldıkları için erken emekliler grubuna dahil ediyor.

O MESLEKTE ÇALIŞANLAR RİSK GRUBUNDA SAYILIYOR!

Yaşamları boyunca sektörde var oldukları müddetçe mesleklerinde fiziksel ya da ruhsal, maddi ve manevi zarara uğrayabileceği düşünülen 45 farklı meslek dalı için erken emeklilik hakkı tanınıyor. Türkiye'de geçerli olan bu sistem emniyet teşkilatı personeli, medya sektörü uzmanları ya da sağlık sektöründe çalışanlar için geçerli oluyor. Ayrıca doktorlar, polis memurları, hemşireler, gazeteciler vb. işleri profesyonellik barındıran hem fiziksel hem de zihinsel olarak ağır koşullarda çalışma şartlarına maruz bırakılan kişiler sayılabilir.

SGK’NIN “YIPRANMA PAYI” OLARAK FIRSAT TANIDIĞII ERKEN EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Erken emeklilik kapsamında belirli kamu sektörü çalışanları itfaiyeciler vb. yüksek can riski taşıyan meslek grupları da sayılabiliyor. Uzun yıllar vücut gücünü kaybetmeden risk barındıran ağır işlerde çalışan bu kişiler klasik emeklilik sürecinden daha farklı olarak erken emekli olabiliyor.

SGK'nın yıpranma payı olarak ifade ettiği bu özel hak ağır işlerde çalışanlarda her yıl için emekliliğine 60 ile 90 gün kadar ek kazanç sunuyor. Bazı mesleklerde bu hak 180 gün yıpranma payı olarak geçebiliyor. Şartları karşılayan ve prim gün sayısını dolduran bu meslek sahipleri erken emeklilik hakkını kullanabiliyor. Maden işçileri için prim gün sayısı 1800 gün iken diğer meslek kollarında 3600 gün olarak belirleniyor