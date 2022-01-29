Emekliler İçin Son Dakika Haberi PTT’den Geldi! Başvuran Her Vatandaşın Hesabına Direkt Para Yatıyor. Maaşını PTT’den almakta olan tüm emeklilerin, PTT aracılığı ile kullandığı öteki banka kredilerinin kapatılması açısından hususi ihtiyaç kredisi ödemeleri yapılıyor. Bunun yanı sıra ödemeler 3 aya kadar ötelenebiliyor. 50 bin TL’ye değin kredi kartı talebi oluşturacak olan emekliler için yeniden yapılandırma ve taksit tecil opsiyonları bulunuyor.

Detaylar Açıklandı mı?

Emekli maaşını PTT’den çeken tüm bireylerin, PTT aracılığıyla kullandığı öteki banka kredilerinin tamamen kapanması açısından hususi ihtiyaç kredisi ödeniyor. Bunun yanı sıra ödemelerin 3 aya kadar ertelenebilir olması dikkat çekiyor. Uygun ödeme opsiyonları ve hayli düşük haldeki faiz oranlarıyla tahsis edilebilecek kredi kampanyası kapsamı içerisinde 3 ay boyunca ertelemeli olan PTT İçi Birleştirme Kredisi, borçlarını ödemekte fazlasıyla zorluk yaşayan emeklilerin yardımına koşuyor. PTT emeklilere özel olan bu kampanyayı sonunda net şekilde duyurdu. Borçlarını öderken zorluk yaşayan birçok emekli bu habere çok sevinecek.

Özel İhtiyaç Kredisi

Emeklilerin PTT sayesinde kullandığı diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatmalarını sağlayacak hususi gereksinim kredisi PTT vasıtası ile sunuluyor. 3 ay süresince tecil avantajının haiz yardımcı kapsamı içerisinde tüm emeklilerin 2022 senesinde borçlarını daha rahat halde ödemesi sağlanmış olacak. 3 ay süresince ertelemeli PTT Emekli Kredisi kampanyasından faydalanacak kişilerin başvuru yapması gerekiyor.

PTT Emekli Kredisi Nasıl Alınacak?

Emekli maaşını PTT’den alan ve emekliler için hazırlanan PTT kredilerinden faydalanmak için netleştirilen her bir koşulu sağlayan herkes, Türkiye genelindeki bütün PTT şubelerini ziyaret ederek ya da hızlı müracaat yayınlarını kullanmak suretiyle PTT kredilerinden yararlanabilmiş olacak.

Bunun yanı sıra PTT aracılığıyla SMS ile emekliye 50 bin TL’ye değin kredi de verilecek. Detaylı bir şekilde bilgi almak için PTT’nin müşteri temsilciliğini arayabilir, her bir sorunuza yanıt bulabilirsiniz. Tüm sorularınıza cevap bulduktan sonra bu işlemler için başvurunuzu yapabilir, paranızı en kısa zaman dilimi içerisinde alabilirsiniz. Böylece herhangi bir sorun da yaşamamış olur, tamamen vakitli bir biçimde borçlarınızı kapatmaya başlarsınız.