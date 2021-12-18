Akbank Yaptığı Kampanyada Gelir Belgesi Olmayan Erkek, Kadın Herkese Nakit Yardımı Yapıyor

Akbank, yapmış olduğu son dakika kampanyası ile birlikte daha önce bu bankaya kredi başvurusunda bulunan ve gelir belgesi olmadığı için onay alamayan kişilere 50000 TL'ye kadar nakit vereceğini duyurdu. Akbank 36 ay vadeye kadar vereceği ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinde, vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunacak. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler gelir belgesi olmaması durumunda banka kredi politikalarına uygun olması ile birlikte başvuru yaparak, kredi onayı alabilir. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyada SMS ile istediğiniz zaman başvuru yapabilir, cep telefonunuz üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte 5 dakikada kredi onayı alabilirsiniz.

Akbank SMS ile Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, bankanın vermiş olduğu SMS Kredi kampanyası başvurusunda bulunarak, 50000 TL'ye kadar kredi onayı alıp alamadıklarını görebilir. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka hesabınızın olduğu cep telefonu numarası üzerinden mesaj atarak hemen sonucu öğrenebilirsiniz. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına bu mesajı gönderin. 10 dakika içerisinde sizlerin kredi sonucu gelir, onaylanan tutarı nasıl ve hangi şartlarda, kullanacağınız hakkında bilgileri mesajda, görebilirsiniz.

Akbank hesabı olan müşteriler ise Akbank'ın mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli şartlara uygun olmaları durumunda, Akbank'ın kredi kampanyasına katılabilir ve masrafsız kredi kullanabilir. Akbank Direkt uygulamasına girerek kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, internet bankacılığı şifreniz ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilirsiniz.

Akbank banka şubelerine giderek de sadece kimliğinizle gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank şubelerine gittiğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvuru formunu düzenli olarak doldurursanız kimliğiniz ile birlikte başvuru yaptıktan sonra bireysel müşteri temsilcisi sizin kredinizin ne kadar onay aldığını hangi faizlerle kullanılacağını ve ne kadar vade yapacağınızı söyleyecektir. Akbank, resmi internet sitesine girerek bu bankadan, hangi faiz oranlarıyla kredi kullanacağınız hakkında bilgiler alabilirsiniz.