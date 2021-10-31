SGK destekli kredi kampanyası başladı: 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli verilecek! Şartı yok

Son Dakika: Kredi kullanmak isteyen kişilere SGK üzerinden destek kampanyası yapıldı. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan kredi kampanyasında SGK üzerinden emekli maaşı alan veya SGK üzerinden sigortalı olarak çalışma maaşı alan kişiler 36 ay vadeye kadar ihtiyaçları kadar kredi kullanabilecek nokta ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşteriler SGK destekli kredileri kullanabilmeleri için de bazı Kredi şartlarına uygun müşteri olması gerekiyor. SGK üzerinden emekli maaşı alan ve SGK üzerinden sigortalı olarak çalışan müşteriler Kredi başvurularını yapmak için banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda onay alabilirler.

AKBANK ÜZERİNDEN 50.000 TL KREDİ BAŞVURUSU

Akbank yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere 50 bin TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Akbank kendi müşterisi olan kişilere ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. SGK üzerinden emekli maaşı alıyorsanız bu bankaya maaş taşıması yaparak 50.000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu no banka şubelerinden banka internet sitesinden müşteri hizmetlerinden ve Akbank ATM sinden yapabildiğiniz gibi ayrıca kendi bankasından maaş alan müşterilere Akbank direkt uygulamasından masrafsız Kredi vermektedir.

Akbank 36 ay vadeye kadar yapmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan kişilere düşük faiz oranları ile ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak Kredi vereceğini Kendi internet sitesi üzerinden de duyurdu.

ZİRAAT BANKASI UYGUN FAİZ İLE KREDİ VERECEK

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir kredinizi hemen anında kullanabilirsiniz. Devlet bankası olmasından dolayı daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi desteği sunan Ziraat Bankası emekli olan ve sigortalı olarak en az 1 senedir aynı işyerinde çalışan müşterilerine Kredi imkanı sunarken 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50.000 TL üzerinde de 24 ay vadeli kredi veriyor.

Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan Kredi misin ne kadar olduğunu görebilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin diğer bankadaki olan borçlarımızı da kapatmak isteyecek ve bu şekilde borç transfer kredisi ile birlikte İhtiyaç kredisinde kullanabileceksiniz.