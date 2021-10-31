Emekliye Pazartesi Başlıyor, Bugünden Başvuru Yapılıyor, Ek Ödeme Kasım Ayında 5000 TL Oldu

Emekli olan kişilerin alacakları ek ödeme miktarları bankalar tarafından tekrardan güncellenerek 5000 TL'ye kadar verileceği duyuruldu. Emekli olan kişiler bugün itibariyle başvuru yaparak kasım ayı boyunca Destek kredi kampanyalarından alabilecekler. Daha önceki ay ve ekim ayında 2.500 TL'ye kadar verilen ve acil nakit desteği için kullanılacak olan bu krediler de kendi bankanızdan maaş almanız durumunda 5000 TL'ye kadar 36 ay vadeli düşük faizli destek kredisi alabileceksiniz.

Verilecek olan 5000 TL'yi eğer kredi olarak kullanmak istemiyorsanız banka şubelerine giderek veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak 5000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapmak istediğinizi belirtirseniz sizlerin hesabınıza acil zamanlarda kullanabileceğiniz 5000 TL nakit kredi imkanı sağlanacaktır.

5000 TL'ye kadar verilecek olan nakit avans limitlerinde kullanım yaptıktan sonra ödemeye başlar ve en fazla 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz 5000 TL kullandığınızda bir diğer ay tekrar 5000 TL'yi yatırarak hesabınızı kapatabilir ve daha sonra tekrardan ihtiyacınız olduğu zaman artı paraya hesabınızdan kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra devlet destekli özel bankalar ve katılım bankaları da bu kredi kampanyası ve nakit avans kampanyası başlattığını duyurdu. Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında sizlerden hızlı bir şekilde onay olabilir hemen hesabınıza para aktarabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL ek ödeme başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL'ye kadar nakit avans limiti ne başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın internet bankacılığını kullanarak mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman Başvuru yapabileceklerdir. Ziraat Bankası emekli maaşı alan müşteriler kendi emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden internet şifresi alarak bu şekilde başvurularını gerçekleştirebilir ve başvuru sonrasında onay almaları durumunda da hemen hesaba onaylı tutarı atabiliyor.

Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu yapabileceğiniz gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de istediğiniz zaman hem kredi hem de nakit avans limiti ne başvuru yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerde en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan Kredi nizi hemen hesaba yatırabilirsiniz.