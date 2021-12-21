Dereotunun Faydaları Nelerdir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sinem Türkmen, dereotunun faydaları hakkında önemli bilgiler paylaştı ve merak edilenlere yanıt verdi. İyi bir C vitamini, A vitamini ve magnezyum kaynağı olan dereotunun antioksidanlar açısından da zengin olduğu, kansere karşı koruma ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere sağlık açısından çeşitli faydalarının bulunduğunu aktardı.

Sağlıklı beslenenler ve düşük kalori ile diyet yapanlar için dereotunun çok değerli bir besin olarak öne çıktığını açıklayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sinem Türkmen dereotunun faydaları hakkında önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı. Tadı ile kimyona benzeyen ve baharat olarak da tüketilebilen dereotunun A vitamini de dahil olmak üzere çok sayıda temel vitamini içerisinde barındırdığı belirtildi.

Değişen yumuşak yapraklara, ince bir gövdeye ve yeşil renge sahip olan bitkiler arasında bulunan dereotunun tat olarak aromatik olduğu ve çeşitli yemeklerin lezzetini yükselmek için yaygın olarak kullanıldığı açıklandı. Genelde yoğurt, bazı soslar ile patates ve somon ile eşleştirildiği söylenildi. Yüksek oranda lif ve sahip olduğu ve düşük kalorili olduğu da ifade edildi.

Dereotunun besin değeri açısından da zengin olduğunu açıklayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sinem Türkmen dereotunun içerisinde bulunan C vitamini ile A vitamininin bağışıklık sistemini desteklediğini belirtti.

Bunun yanı sıra dereotunun antioksidanlar açısından da zengin olduğu, kanser ve kalp hastalığına karşı koruma da dahil olmak üzere sağlık konusunda çeşitli faydalara da sahip olabileceği söylenildi.

Kalp hastalığının dünya çapında önde gelen ölüm nedenleri arasında bulunduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Türkmen, dereotunun kalp sağlığı üzerindeki etkilerinin bulunduğunu açıkladı. Fakat Dünya Sağlık Örgütü’nün sigara içme, egzersiz eksikliği ve kötü beslenme gibi risk faktörlerini azaltarak kalp hastalığı vakalarını önemli oranda önleyebileceklerini öngördüklerini söyledi.