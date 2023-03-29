SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 44 bin TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

SGK destekli Olarak alabileceğiniz emekli maaş hesapları üzerinden verilecek olan 44.000 bireysel kredi kampanyası için ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere tekrardan bir duyuru yapıldı ve mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyanın nisan ayının ilk haftasına kadar ertelendiği açıklandı. 1 Mart tarihinde başlatılan bu kampanya normal şartlarda 31 Mart tarihinde sona erecekti ve kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankaların yapmış olduğu emekli kampanyalarından SGK destekli olarak faydalanabilecektiniz. 31 Mart tarihinden sonra da Nisan ayının ilk haftasına kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler bankalar üzerinden SGK destekli emekli kredisi olarak gelir belgesiz 44.000 TL düşük faizle ödeme alabilecek.

SGK destekli olarak alacağınız bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşların uygun faizlerle işlemlerini gerçekleştirirken nakit kredi kullanabilmeleri için bankalar kendi banka hesapları üzerinden bir şifre oluşturmalarını ve internet üzerinden başvuru yapmalarını istemektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları Bu kampanyada kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşları ile birlikte Kredi kullanacak olan kişilerin uygun faizlerle ödeme olabilecekleri kampanyalara katılarak diledikleri zaman bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

3 kamu Bankası haricinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara aynı zamanda Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank Denizbank ve Finansbank tarafından da emekli maaşı almanız durumunda sizlere ihtiyaç kredisi ödemeleri verilecek ve bu kredileri hemen hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.