Halkbank Emekliye 50000-75000 TL Arasında Kredi Kampanyası Başlattı

Halkbank emekli vatandaşlara 50 bin lira ile 75 bin lira arasında kredi kampanyası başlattı. Emekli vatandaşlar için başlatılan kampanya ile ilgili detaylar haberimizde…

Halkbank tarafından başlatılan kampanyaya rekor başvuru. Emekliler için yeni kredi kampanyası başlatıldı. Halkbank tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasına katılmak isteyenlere banka tarafından onay verilecek. Başvuruda bulunmak isteyen emekliler, başvuru için aranan şartı yerine getirmeleri gerekir. Genel ihtiyaç kredisinin yanı sıra borç kapatma kredisi içinde kredi veriliyor. Tek şart emekli maaşın bu banka üzerinden alınması.

Pandemi dönemi sonrasından özel olarak uygulamaya koyulan kredi kampanyasının detayları belli oldu. Başvuruda bulunacak olan vatandaşlara 3 farlık paket halinde sunulacak. Verilecek olan kredilerde 3 ay erteleme fırsatı da bulunuyor. 50 bin liradan başlayan tutarlar 75 bin liraya kadar çıkıyor. Verilecek olan kredilerde vade seçenekleri 36 aya kadar verilecek. 3 ay ertelemeli olarak kredi alınırsa banka sizlere 33 ay vade seçeneği sunuyor.

Kredi Şartları Nelerdir?

Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin emekli maaşlarını banka üzerinden almaları gerekir. Emekli maaşı banka üzerinden alındığında banka uygun faiz oranları ile kredi verecektir. Şayet şartlar sağlandığında kredi alınması için emekli maaşı üzerinde başka kredinin mevcut olmaması gerekir. İcralık olan kişilerin kara listeye düşmüş borçlarını kapattıktan sonra maaşını Halkbank’a taşıması durumunda başvuru yapabilecek. Halkank üzerinde maaşı bulunmayan vatandaşlar ise maaş taşıma işleminden sonra ilk maaş alımından itibaren başvuru yapılabilir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen emekli vatandaşlar, banka şubelerinden başvuru yapabileceği gibi internet siteleri üzerinden de başvuru yapma imkânına sahiptir. Başvuru için en yakın banka şubesine gidilebilir. Kimlik belgesi ile banka şubesine başvuru yapılması durumunda sizlere sunulan 3 kredi paketinden sadece birisi onaylanır. Verilecek onay 36 ay vadeli olarak sunulacak. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen emekli vatandaşlar bunun yanı sıra farklı bankalarda borçları mevcut ise bunları kapatmak için bankaya bilgi vermesi şarttır. Krediye başvuru yapılacak bir başka alternatif ise internet bankacılığıdır.