1 milyona yakın işçiye 2.004 TL ödeme için tarih belli oldu! Yılbaşı öncesi hesaplarda olacak!

Yılbaşı öncesi hesaplarda olacak! 1 milyona yakın işçiye 2.004 TL ödeme için tarih belli oldu! Son bildirilen gelişmelere göre 700 bin işçiye ödenecek olan tediyelerin son taksiti yılbaşı öncesi hesaplarda olacak. Yılda 4 taksit olarak ödenen ilave tediyelerin ilk taksit ödemesi yılın ilk aylarında hesaplara geçmişti. Gelen son haberler ışığında ödemelerin 16 Aralık itibariyle hesaplara geçeceği bilgisine ulaşıldı.

700 bin kamu işçisi ilave tediye ile ilgili son dakika haberlerini takip ediyor. Asgari ücret alan bir işçiye ortalama 2.004 TL civarında bir ödeme yapılacak. İşçilerin büyük bir heyecanla beklediği ödemelerin tarihi de belli oldu. Yüz binlerce işçinin büyük bir merakla beklediği ödemeler 16 Aralık itibariyle hesaplara yatmaya başlayacak.

700 BİN KİŞİYE ÖDENECEK

Son dakika olarak yapılan açıklamalara göre, 700 bin işçiye ödenecek olan tediyelerin son taksiti yılbaşı öncesi yatırılacak.

SON TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN GERİ SAYIM

Yılda 4 taksit olarak ödenen ilave tediyelerin ilk taksit ödemesi yılın ilk aylarında hesaplara geçmişti.

TARİH BELLİ OLDU

Yüz binlerce işçinin beklediği ödemeler 16 Aralık itibariyle hesaplara geçecek ve yeni yıl ödemesi için bekleyiş başlayacak.

HANGİ TARİHLERDE ÖDEME YAPILMIŞTI?

28 Ocak'ta ilk taksit ödemesi, 29 Nisan'da ikinci taksit ödemesi ve 4 Temmuz'da da üçüncü taksit ödemesi yapılmıştı.

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