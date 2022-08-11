SGK Açıkladı: 4A, 4B, 4C'den Emekli Aylığı Alan Kişilere PTT'den Ödeme Yapılacak! Banka Notu Önemsiz Olacak ve Onay Alın

Emekli maaşı alan vatandaşlar için PTT üzerinden yeni bir kampanya duyurusu geldi. Emekli aylığı alan kişilere PTT üzerinden yapılacak olan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olmaları durumunda aynı gün içinde ödemelerin yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan PTT banka kredi notuna bakmadan, sizlere ödeme yapacak ve yapmış olduğu, ödemelerde de 36 ay vadeye kadar 40000 TL kredi kullandıracaktır. Eğer sadece PTT üzerinden ihtiyaç kredisi değil, ben diğer bankadaki olan kredi borçlarımı da kapatmak istiyorum diyorsanız, 24 ay vadeli 80000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır.

PTT şubelerine gitmeye gerek kalmayacak!

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekliler PTT şubelerine gitmeden de SMS atarak işlemlerini gerçekleştirebilecek ve bu, PTT'nin vermiş olduğu bu nakit, kampanyadan faydalanabileceklerdir. 12 ay vadeli 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişilere aynı gün içinde SMS atarak, ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekler içinde sonuç verilmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak PTT, emekli kredisi başvurusunda bulunmak için PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz gerekiyor. PTT, SMS ile Emekli Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler mesaj atmış oldukları cep telefonu numarasının PTT'ye kayıtlı olan numara üzerinden atılması istenmektedir. Aksi durumda güvenlik önlemleri sebebiyle kredinizin başvurusu olumsuz olarak yanıt lana bilmektedir. Sms ile kredi onayı aldıktan sonra aktif Bank Genel Müdürlüğü tarafından aranacak ve bol, krediyle ilgili bilgiler sizlere söylenerek nasıl kredi kullanacağınız hakkında bilgiler, bireysel müşteri temsilcisi tarafından sizlere sunulacaktır.