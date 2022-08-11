Bu Yardımı Kimse Bilmiyor! Gelir Şartı Aranmadan 3000 Bin Lira Maddi Destek Verilecek...

Maddi destek için devlet koşulları açıkladı. Şartları yerine getiren yüzlerce anneye 3 bin lira nakit desteği sağlanacak. Ayrıntıları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz…

Verilecek nakit destek ile ilgili devlet yerine getirilmesi gerekli olan şartları açıkladı. Şartları sağlayarak başvuru yapan annelere 3 bin TL tutarında nakit destek verilecek. Sosyal devlet anlayış ile hareket eden bakanlık gereksinimleri yerine getiren annelere her ay ödeme yapacak. Destek ödemelerinden sadece anneler faydalanıyor. Karşılıksız olarak verilen ödeme her ay 3 bin lira olarak yapılacak. Bu durumu bilmeyen anneler mevcut olduğu için devlet desteğinden faydalanamıyor.

Çalışan annenin bebeği olması durumunda, devlet tarafında verilen destekten şartsız olarak faydalanabilecek. Çocuğuna bakacak kimsesi olmayan anneler bu destekten faydalanarak hem çalışma hayatına devam ediyor, hem de ev ekonomisine destek sağlıyor.

HER AY DÜZENLİ ÖDEME YAPILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulamaya koyulan bu çalışmada, her sigortalı olarak çalışan sayısı artıyor, hem de kadın istihdamı sağlanmış oluyor. Çalışan annelere her ay düzenli olarak ödeme yapılacak.

Özel gereksinim gerektiren çocuklar için annelere verilen aylık destek tutar ise 350 Euro civarında. Bakanlık tarafından verilen destek her yıl kademeli olarak arttırılacak. Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen destekte, eğitimci çocuk bakıcıları ve kadın istihdamını desteklenmesi amacı ile İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde oturan anneleri kapsıyor. Bunun yanı sıra destekten faydalanmak için SGK 4A kapsamında olunması başvuru tarihi itibari ile 0 ile 2 yaş aralığında olması gerekir.

Proje dâhilinde bakıcı İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya MEB onaylı kurslardan belge almış olması gerekir. 36 aylık olana kadar 32 ay boyunca annelere destek ödemesi yapılacak. Başvurular ise e devlet üzerinden yapılabilir. Başvuruda bulunacak olan vatandaşlar e devlet şifreleri ile www.sgkegitimlibakici.org ile www.sgk.org.tr adresleri üzerinden başvurularını yapabilir.

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

- Başvuru tarihi baz alınarak çocuğun yaşı 0 ila 2 yaş arasında olmalı

- SGK kayıtlarına göre anne, doğum izninde olmamalı

- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet ediyor olmalı