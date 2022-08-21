QNB Finansbank Gelir Belgesiz, İmza İstemeden 30.000 TL’yi Anında Hesaba Gönderiyor! Beklemeden Ödeme Alacaksınız!

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte bu banka üzerinden 36 ay vadeli 30000 TL ihtiyaç kredisini gelir belgesiz ve imzasız olarak mobil uygulamalar üzerinden alabilirler. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, acil ihtiyaçları olmaları durumunda bu bankanın yapmış olduğu gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, oturdukları yerden de hemen aynı gün içinde kredi onayı alabilmektedirler.

QNB Finansbank yapmış olduğu bu kampanyada bireysel müşterilerin onsekiz yaşından büyük olması durumunda hemen kendi hesaplar olmasıyla birlikte internet şifresini alarak mobil uygulama üzerinden başvuru yapma imkanı sunuyor.

KREDİ VERİLECEK! 3 AY ERTELEMELİ OLACAK

QNB Finansbank, uygulama üzerinden yapmış olduğunuz başvurular 7 24, sizler için değerlendirilecek ve onaylanan bu krediler, aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılacaktır. Banka hesabı olmayan vatandaşlar ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler ve bankadan kredi kampanyasına katılarak, işlem yapabilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi almak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar hemen işlem yapılacak ve onaylanan bu kredilerde de hesabınıza ödemeler yatırılacaktır. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmaları durumunda en yakın banka şubesine giderek de kredi imkanından faydalanabilirler.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU YAPILACAK!