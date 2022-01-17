SGK 100.000 TL Ödemeyi Duyurdu! Sigortalar Yeterli Sayılacak!

100.000 TL'ye kadar olan acil ihtiyacında bulunan vatandaşlar için sigortalı olarak çalışmaları halinde SGK destekli olarak 100.000 TL’lik ihtiyaç kredileri verilecek.

Bankalar ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile son dönemde yaptıkları kampanyalar ile isimlerinden söz ettirmektedir. Bankalar özellikle ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemelerinde de 90 günlük erteleme imkanı tanıyarak rahat bir nefes alınmasına yardımcı olmaktadır. 100.000 TL’ye kadar olan nakit ödemeler için gerekli olan şartlardan birisi ise kişilerin sigortası olmasıdır. Bu durumda bankalar bekleme olmadan hemen onay verecektir.

Ziraat Bankası

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, SGK destekli şekilde kredi veren bankalar arasında ilk sırada yer almaktadır. Ziraat Bankası SGK destekli şekilde verdiği kredi kampanyaları ile vatandaşlara bekleme olmadan kısa bir süre içinde kredi başvuru sonucunu iletmektedir. Onaylanan tutarlar ise yine zaman kaybetmeden hemen banka hesaplarına yatacaktır. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden ve Ziraat Bankası’nın internet sitesi üzerinden başvurular yapılabilmekte, 100.000 TL’lik krediyi 24 aylık vade ile kullanabilmek mümkündür.

Akbank

Sigortalı olarak çalışmakta olan ya da SGK üzerinden emekli maaşını alan kişiler, SGK destekli şekilde Akbank üzerinden 100.000 TL kredi başvurusu yapılabilmektedir. Banka yaptığı açıklama ile beraber 24 aylık vadeli olarak 100.000 TL’lik ihtiyaç kredisi SMS ile başvuruları kabul etmektedir. Banka şubelerine başvuru yapmak isteyen kişiler de kimlik ve de gelir belgesini bankaya ilettikten sonra Akbank üzerinden nakit krediler kullanılabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası aracılığı ile 100 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisini kullanmak için en yakın banka şubesine başvuru yaparak yalnızca kimlik ibrazı banka personeline yapıldıktan sonra kredi başvurusu gerçekleştirilebilmektedir. Sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin bu durumda son iş yerinde minimum 3 aylık sigortalı olması ve kredi notunun da 1100 ve üzerinde bulunması gereklidir.

VakıfBank

Vakıfbank kendi bankası aracılığı ile emekli maaşı alan ya da sigortalı olarak çalışan kişiler, 100.000 TL'ye kadar olan nakit krediyi, Vakıfbank’ın kendi mobil uygulaması üzerinden vermektedir. Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan nakit kredi 24 aylık vadeli seçeneği ile Vakıfbank mobil uygulaması aracılığı ile almak mümkündür. Kredi başvurusunu yapabilmek için de banka hesapları üzerinden internet bankacılığına yönelik şifre almak gereklidir.