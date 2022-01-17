Öğrenci yardımları Ocak ayında zamlı olarak ödenecek! Çocuk başına ödemeler 1611 liraya çıktı!

Yüzbinlerce kişinin dört gözle beklediği güzel haber nihayet geldi. Ocak ayından başlayarak öğrenci yardımları zamlı olarak ödenmeye başlayacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan bütün sosyal yardım kalemlerine yapılan zamlar, SED ödemelerini de etkiledi. Bu ödemeler için bir açıklama henüz yapılmamıştı. Ocak ile beraber ödenecek olan bu sosyal ve ekonomik yardım ve destek ödemeleri de zamlı olarak ödenecek.

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen sosyal ve de ekonomik destek ödemeleri hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Yanık bu konular ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ocak ile beraber vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak olan SED ödemeleri, 2022 senesi için zam yapıldı ve bu konuda bir güncelleme yapıldı. Sosyal ve ekonomik yardım ile destek ödemeleri yardıma ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına verilmektedir. Öğrenci yardımı olarak da adlandırılan ödemeler, hane içinde yaşayan tüm çocuklar ayrı şekillerde faydalanmaktadır. Geçtiğimiz yıl için 1.259 TL olan Sosyal ve ekonomik ödemeler, 2022 yılı için zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Peki SED ödemeleri yapılan son güncellemeler ile ne kadar oldu? SED ödemelerini ise kimler alabilir?

352 TL ZAM YAPILDI

Yüzbinlerce ailenin ve vatandaşın faydalandığı sosyal ve maddi destek ödemeleri bu yıl için zamlı olarak ödenmesi planlanmaktadır. İhtiyaç sahibi aile çocuklarının eğitimden uzak kalmaması adına devlet tarafından sosyal ve ekonomik destek ödemeleri sağlanmaktadır. 2022 yılı için yapılacak olan ödemelere de 352 TL olarak zam yapıldı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Derya Yanık konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Buna göre ihtiyaç sahibi aile çocuklarına ödenen ortalama olan Sosyal ve Ekonomik Destek yani SED miktarları bu ay için 1259 liradan 1611 liraya yükselecek. Ocak ayında da ailelerin hesaplarına toplamda 234 milyon 666 bin TL’lik bir ödeme yapılacaktır.

HER ÇOCUK İÇİN AYRI ÖDEME

Dar gelirli ve de yardıma muhtaç olan aileler devlet tarafından sağlanan SED ödemelerinden her bir çocuk için ayrı ayrı faydalanabilmektedir. İhtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına yapılan sosyal ve ekonomik destekler aylık olacak şekilde hesaplara yatırılmaktadır. Düzenli olarak bu ödemelerden faydalanmak için ise hane içindeki kişi başına düşen toplam gelirin asgari ücretin üçte bir oranından az olması gereklidir. SED ödeme başvuru işlemleri için ise Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na il ve ilçe müdürlüklerine dilekçe sunarak yapılmaktadır. Dilekçenin hazırlanmasından sonra çocukların nüfus belgesi ve eğitim belgelerinin sunulması gereklidir.