Altın neden düştü! İslam Memiş açıkladı! Altın ne kadar düşecek?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Altın hakkında son dakika önemli gelişmeler paylaştı. Altın'ın neden düşüyor ve düşmeye devam edecek mi? Konusu son zamanlarda oldukça araştırılıyor. Altın fiyatları ile ilgili uzmanlar uyarı da bulundu. İşte yaşanan gelişmeler.

Altın Düşüşü Devam Edecekmi?

Altın güne nazaran daha düşük seviyelerde ilerliyor. Bu hafta içinde yaşanan peş peşe düşüşler ile birlikte, yatırımcıların da araştırmaları devam ediyor. Yatırım yapmış olanlar ile yatırım yapacak olan kişiler için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuştu.

Dün kapanış piyasasında Gram Altın 513 TL'ye düşeken, Çeyrek Altın 844 TL'ye, Cumhuriyer Altını ise 3.360 TL'ye geriledi.

Yastık altı yatırımı olarak kabul edilen altın, neden düştüğü de merak edilmektedir. Analistlere göre para politikalarının geleceğine yönelik ilişkilerin belirsizliği, altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Amerika Birleşik Devletlerinin 10 yıllık tahvildeki talep artışı da bu altınlarda düşüşe sebep olan faktörlerden birisidir. ABD'nin ayrıca dolar endeksindeki yükselişi, altının ons fiyatına da etki ettiği görülüyor.

Altın Neden Düşüyor?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada şu an için altın alımlarını ertelemeniz gerektiğinden bahsetti. Hem dolar hem altın için altını çizen Memiş, "Agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Piyasalar İçin Kritik Hafta

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasaların son 1 haftada kritik bir döneme girdiğini söyledi. İşsizlik rakamlarının da bugün açıklanacağını ve bu açıklanma sonrasında da altın fiyatlarına etki edileceğini söyleyen Memiş, gram altın yatırımcılarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Kısa vadeli olarak geri çekilmeleri, alım fırsatı olarak değerlendirmeleri gerekir dedi. Ayrıca altın fiyatlarının yıl içinde yine yükseleceğini ve 600 lira seviyelerine tekrardan çıkacağını da dile getirdi.