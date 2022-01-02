Senegal, Watford'u Sarr'ın AFCON Katılımını Engellemekle Suçluyor

Senegal'in futbol otoriteleri, İngiliz kulübü Watford'u bu ayki Afrika Uluslar Kupası için İsmaila Sarr'ı serbest bırakmayı reddetmekle suçluyor ve FIFA'nın müdahalesini isteyecek.

Ülkenin futbol federasyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, Watford'un Cuma günü yaptığı açıklamada, yüksek puan alan orta saha oyuncusunu önümüzdeki Pazar günü başlayacak ve Senegal'in favorilerden biri olduğu Kamerun'daki turnuva için serbest bırakmayacağını söyledi.

Senegal Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Victor tarafından imzalanan bir bildiride, "İngiliz kulübü Watford, Senegalli Uluslar Kupası seçimine katılma arzusunu dile getiren oyuncu Ismaila Sarr'ı engelleme kararını sahte argümanlara dayanarak bildirdi" dedi. Seh Cisse.

"FSF [Senegal futbol yönetim organı], oyuncunun çağrıldığını ve kulübün oyuncuyu en geç 3 Ocak'a kadar serbest bırakma yükümlülüğünü onaylamak için hemen yanıt verdi."

"Watford, oyuncuyu serbest bırakmayı kasıtlı olarak reddetmekte ısrar ederse", Senegal'in konuyu FIFA'ya taşıyacağını da sözlerine ekledi.

FSF, bir oyuncunun milli takımıyla oynamasını her şekilde engellemeye çalışan Watford'un saygısız, zararlı ve ayrımcı davranışlarını derinden kınadığını ifade etmek istiyor.

“Afrika, futbolu ve futbolcuları, diğer kıtalara, konfederasyonlara ve oyunculara gösterilen saygının aynısını hak ediyor. FSF, futbolcularının ülkeleri için oynama temel haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.”

Senegal futbol federasyonunun açıklaması, İngiliz kulüplerinin Afrikalı oyuncuların turnuvaya katılmayı reddetmesi veya geciktirmesi üzerine artan bir tartışmanın ortasında geldi.

Eski İngiliz uluslararası oyuncu Ian Wright, bazı medya kuruluşlarının ırkçılık ile dolu olarak nitelendirdiği 24 takımlı turnuvayı kapsamasına bile kızdığını söyledi.

"Bir pandeminin ortasında 10 ülkede Euro'larımızı oynadık ve hiçbir sorun yok. Ancak bir turnuvaya ev sahipliği yapan tek bir ülke olan Kamerun bir sorun” dedi.

“Milli takımlarına çağrıları onurlandırıp onurlandırmayacakları sorulan oyuncular var. Bunun Three Lions'ı temsil eden bir İngiltere oyuncusu olup olmadığını hayal edin. Öfkeyi hayal edebiliyor musun?”

Wright'ın görüşü, turnuvaya daha fazla saygı gösterilmesini isteyen eski Fransız uluslararası ve Crystal Palace koçu Patrick Vieira tarafından paylaşıldı.

Viera, "Oyuncuların ülkelerini temsil etme tutkusuna ve önemine saygı duyuyorum ve anlıyorum, bu yüzden hiçbir oyuncunun Afrika Uluslar Kupası'nı oynamasını asla bırakmayacağım" dedi.

Avrupalı ​​gazetecileri yarışmaya daha fazla ilgi göstermeye çağıran Vieira, "Bu yarışmaya daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyorum - çünkü bu yarışma Avrupa Şampiyonaları kadar önemli" diye devam etti.

Watford yorum yapmadı ancak bu, bir Afrika futbol federasyonuyla ilk karşılaşmaları değil.

Masanın en altında yer alan Premier Lig kuruluşu, Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'in ülkesine katılmasına izin vermeyi çoktan reddetti ve Nijerya Futbol Federasyonu'nun onu zamanında aramadığını ve kulübe haber vermek için son tarihi kaçırdığını söyledi. onun seçimi.

Nijerya iddiaya itiraz etmedi ve o zamandan beri takımlarında Dennis'in yerini aldı.Pazar günü Tottenham Hotspur'a mola süresinde kaybeden ve küme düşme bölgesine daha da yaklaşan Watford, diğer üç oyuncuyu turnuvaya kaybedecek - Nijeryalı William Troost Ekong ve Faslı Imran Louza ve Adam Masina ikilisi.