Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Ocak Ayından İtibaren Yeni Sistem İle 20.000 TL İsteyenlere Ödeme Yapacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank son dakika kredi kampanyası ile vatandaşa umut olmaua devam ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu yaptığı nakit kampanyasında acil para isteyenlere 20.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. 20.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli işlem yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka kredi notuna göre kredi onayı verirken ayrıca kredi notuna göre faiz işlemleri uygulamaktadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptığı bu destek kampanyasında kredi alacak kişiler için bazı şartlar oluşturdu. Gelir durumu iyi olan kişiler ve en düşük 1100 ve üzerinde kredi notu olan kişiler onay alacaklar. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankalardan alması durumunda destek için kredi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Şartları Açıkladı...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 20.000 TL'ye kadar nakit kampanyasına katılacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacaklardır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 20.000 TL kredi için bugünden itibaren ay sonuna kadar düşük faizli kredi verecektir. Limitlerde ise yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorsa 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi onayı alabileceklerdir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank işlem yapacak olan kişilere internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi onayı alabilmeniz için ayrıca banka kredi notunuz uygun olması gerekiyor. Emekli hariç diğer kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bu kredileri alabilmeleri için enaz 1100 ve üzerinde kredi notu olması gerekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bu işlemleri yapacak olan kişiler, belirtilen şartlar dahilinde hemen kredilerini kullanacaklardır. Kredi alacak kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır, toplamda ise geçmiş dönemlere ait 12 aylık sigortası olması gerekmektedir. Yeni işe başlayan, sigortası yeni olan kişiler, kamu bankalarından ihtiyaç kredisi alabilmeleri için kefil vermeleri gerekiyor.