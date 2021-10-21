Senatör, Facebook CEO'sunun Instagram ve Çocuklar Hakkında İfade Vermesini İstedi

Facebook'un Instagram'ı ve bunun gençler üzerindeki etkisi hakkında bir araştırma yürüten senatör, şirketin eski bir çalışanından geniş kapsamlı eleştiriler alan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'den panelden önce ifade vermesini istiyor.

Tüketicinin korunmasına ilişkin Senato Ticaret alt komitesine başkanlık eden Senatör Richard Blumenthal D-Conn, Çarşamba günü, Facebook kurucusunun Instagram'ın çocuklar üzerindeki etkileri konusunda ifade vermesi için sert bir şekilde ifade edilen bir mektupta çağrıda bulundu.

Zuckerberg'e hitaben yazdığı mektupta Blumenthal, "Amerika'daki ebeveynler, Facebook'un Instagram'ın birçok genç ve çocuğa, özellikle zihinsel sağlıklarına ve esenliklerine yıkıcı ve kalıcı zararlar verebileceğini bildiğine dair devam eden raporlar nedeniyle derinden rahatsız" dedi. "Uygulamanızı kullanan bu ebeveynler ve yirmi milyon genç, Instagram'ın güvenliğiyle ilgili gerçeği bilme hakkına sahip."

Eski Facebook ürün müdürü Frances Haugen'in bu ayın başlarındaki ifadesinin ardından Blumenthal, Zuckerberg'e şunları söyledi: "Siz de dahil olmak üzere Facebook temsilcileri, kaçamak cevapları ikiye katladılar, gençlerin sağlığıyla ilgili birkaç raporu gizli tuttular, bir anda kesin olmayan ve belirsiz eylem planları sundular. Yolun aşağısında belirsiz bir zaman var ve hatta Bayan Haugen'e kişisel saldırılara dönüşüyor.”

Ancak Blumenthal, Zuckerberg'in veya Instagram'ın başkanı Adam Mosseri'nin komitesinin önüne çıkabileceğini teklif etti. Zuckerberg'e, "Sizin veya Bay Adam Mosseri'nin kayıtları düzeltmek ve Kongre üyelerine ve ebeveynlere çocuklarımızı nasıl koruyacağınız konusunda bir plan sağlamak için tanıklık etmeniz acil ve gerekli" dedi.

Menlo Park, California merkezli bir Facebook sözcüsü, Blumenthal'in mektubunun alındığını doğruladı, ancak herhangi bir yorumu reddetti. Sosyal ağ devi son haftalarda kamuoyunun rahatsızlığı ve incelemesi arttıkça, odak noktası Facebook'un oylama hisselerinin %50'sinden fazlasını kontrol eden Zuckerberg'e çevrildi.

Şirketin sivil dürüstlük birimindeki işinden ayrılmadan önce gizlice kopyaladığı on binlerce sayfalık dahili araştırma belgeleriyle ifadelerini destekleyen Haugen, Facebook'u kârı güvenlikten öncelemek ve nefret ve yanlış bilgilendirmeye karşı kamusal mücadelesinde dürüst olmamakla suçladı.

Haugen, ifadesinde, "Sonunda, Mark'ın işi bitiyor," dedi. “Şu anda Mark'ı kendisinden başka sorumlu tutan kimse yok.” Salı günü, District of Columbia başsavcısı Zuckerberg'i Facebook'a karşı kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliği konusunda açtığı 2018 tarihli bir davada sanık olarak ekledi. Başsavcı Karl Racine'in eylemi, 87 milyon Facebook kullanıcısı hakkında izinleri olmadan bilgi toplayan veri madenciliği şirketi Cambridge Analytica'nın dahil olduğu davada Facebook'a ek olarak Zuckerberg'i kişisel olarak sorumlu tutmayı amaçlıyor.

Facebook kullanıcılarının verilerinin 2016 başkanlık seçimlerini manipüle etmek için kullanıldığı iddia ediliyor. “Bu iddialar, Bölge'nin şikayette bulunduğu üç yıldan fazla bir süre önce olduğu gibi bugün de asılsız. Facebook sözcüsü Andy Stone, "Kendimizi şiddetle savunmaya ve gerçeklere odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

Racine'in ofisi, ilk kez bir ABD düzenleyicisinin yasal bir işlemde özellikle Zuckerberg adını verdiğini söyledi. Yasa ihlalleri tespit edilirse, o ve şirket milyonlarca dolarlık cezayla karşı karşıya kalabilir. Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'a karşı büyük bir antitröst davası açtı ve çeşitli eyalet başsavcıları da şirkete karşı yasal işlem başlattı.

"Bu davada son iki yılda topladığımız kanıtlara dayanarak... Bay Zuckerberg'in Cambridge Analytica'nın Facebook kullanıcı verilerini toplu olarak toplamasına ve Facebook'un ne kadar güvenli olduğu konusunda kullanıcılara yanlış beyanda bulunmasına yol açan her karara bilerek ve aktif olarak katıldığı açıktır. Racine yaptığı açıklamada, "Kanıtlar ayrıca Bay Zuckerberg'in de kamuoyunu ve hükümet yetkililerini Facebook'un rolü hakkında yanıltmaya katıldığını gösteriyor" dedi.