Karim Benzema, Seks Kaseti Davasının İlk Gününde Gözükmedi

Fransız uluslararası futbolcu Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kaseti üzerinden şantaj girişiminde bulunduğu iddiasıyla davanın ilk gününde mahkemeye çıkmadı.

Savcılar, İspanyol ekibi Real Madrid'de oynayan Bay Benzema'nın Bay Valbuena'yı cinsel içerikli kaseti halkın gözünden uzak tutmak için şüpheli bir grup şantajcıya ödeme yapmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.

Yunan ekibi Olympiakos için oynayan Bay Valbuena'ya, kaseti ifşa etme tehdidinde bulunan ilk çağrıyı Haziran 2015'te, Fransız ekibinin Paris'in batısındaki Clairefontaine'deki eğitim merkezindeyken aldığını söylüyorlar.

37 yaşındaki Bay Valbuena, Çarşamba günü Versailles yakınlarındaki mahkemeye, arayanın para istediğinin açık olduğunu ve şantaj girişiminin kariyeri ve milli takımdaki yeri için endişelenmesine neden olduğunu söyledi.

33 yaşındaki Bay Benzema, aleyhindeki davayı "saçma" olarak nitelendiren avukatı, mesleki yükümlülükler nedeniyle duruşmanın başlaması için mahkemede bulunmadığını söyledi. Ülkesi için 92 kez forma giyen ve bu yılki Avrupa Şampiyonası için Fransa kadrosuna geri çağrılan forvet, Salı gecesi kulübünün Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Shakhtar Donetsk'i 5-0 yendiği Ukrayna'da forma giydi.

Bay Benzema ve Bay Valbuena, "seks kaseti olayı" olarak bilinen skandalın ardından milli takımdaki yerlerini kaybettiler. Savcılara göre, Bay Valbuena'nın isimsiz ilk arayan kişisi, Valbuena ile "bir anlaşmaya varmak" istediğini ve ona bir aracı belirlemesini söyledi.

Şantajcılar başlangıçta eski Fransız uluslararası Djibril Cisse'ye başvurarak Valbuena'yı sus parasını ödemeye ikna etti. Valbuena, bunun yerine Bay Cisse'nin onu gasp planı konusunda uyardığını söyledi.

Savcılara göre, gizli görevdeki bir polis memuru, Valbuena adına aracı olarak poz verdi ve Haziran ve Ekim 2015 arasında iddia edilen şantajcıların tespit edilmesine yardımcı olan telefon konuşmalarını kaydetti. Bay Benzema, iddia edilen şantajcılar tarafından Bay Valbuena'yı takım arkadaşının durması durumunda ödemeye teşvik etmek için işe alındı.

Bay Benzema'nın suçlananları arasında, aracı olarak hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı Karim Zenati ve dolandırıcılığın şüpheli mimarlarından biri olan Mustapha Zouaoui yer alıyor. Şantaj girişiminde bulunmakla suçlanan Bay Benzema, suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis ve 75.000 € (63.000 £) para cezasına çarptırılabilir. Dört sanık, şantaj teşebbüsü suçlamasıyla karşı karşıya.