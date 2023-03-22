Selçuk Geçer dolar ve eurodaki gizli detayı deşifre etti! Akan sular durdu! Vatandaşlar döviz bürolarında kuyruğa girdi!

Akan sular durdu! Vatandaşlar döviz bürolarında kuyruğa girdi! Selçuk Geçer dolar ve eurodaki gizli detayı deşifre etti! Selçuk Geçer yine uyardı: Fırtına geliyor! Dedi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer altın, dolar ve euro hakkında uyarmaya devam etti. Geçer gerçek dolar kuru hakkında da uyarılar bulundu ve yakın zamanda çok büyük bir değişiklik yaşandı şeklinde ifade etti. İşte Selçuk Geçer’in yaptığı açıklamanın detayları…

Bazen Güneşi Görüyoruz

Döviz ve altın üzerine yorumlarına devam eden Selçuk Geçer fırtına yaklaşıyor şeklinde ifadesinin ardından şunları ifade etti. Bir fırtına yaklaşıyor diyen geçer bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haber krizin dibine gittiğimizi görüyoruz şeklinde ifade etti. Geçer bu durumun sadece Türkiye kaynaklı olmadığını tüm dünyanın bundan etkilendiğini ifade etti.

Geçer altının yükselmeye devam ederken doların neden aynı seviyede kaldığını da açıkladı. Doların neden yükselmediği ile ilgili olarak açıklamasında aslında doların yükseldiğini ama müdahale edildiğini ifade etti. Geçer bugünlerde az uyuyup çok uyanık kalacağız şeklinde ifade etti.

Dövizin şu anki fiyatının üzerine konulduğunda 20 TL olması gerektiğini ifade eden Geçer yapılan frenlemeden dolayı bu fiyat ulaşmadığını ifade etti. Bu fiyata ulaşmasına az kaldığını belirten Geçer BDDK tarafından konulan kotadan da bahsetti. BDDK’nın döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin Türk Lirası kredisi kullanmalarını yasakladığını ifade eden Geçer, bu kararla birlikte dolar kuru 17. 36 TL seviyelerinden 16.08 TL seviyelerine kadar geri çekildiğini ifade etti. Bu fiyat hareketlenmelerinin ardından Selçuk Geçer’den yeni bir tahmin gelmeye başladı. Geçer bu baskılamanın doların artmasının önüne geçtiğini de ifade ediyor.

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