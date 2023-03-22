22 Mart Günü Açıklandı: Emekli Maaşlarına Ek Ödemeler 3 Bankadan Yapılacağı Kesinleşti

22 mart tarihinde açıklanan ve emekli maaşı hesaplarınız üzerinden ek ödeme alabileceğiniz kampanyalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. emekli olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların uygun faizlerle alabilecekleri bu kredi kampanyaları 3 kamu Bankası tarafından ödenmektedir. Halkbank Vakıfbank ve en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası yapmış olduğu emekli kampanyası ile birlikte 22 mart tarihine kadar sizlere uygun faiz oranları ile birlikte ödemeler vermeye devam edecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyaları ay sonuna kadar devam ettirirken 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman ödemeler alabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere uygun faizlerle vermiş olduğu bu kredileri 5 dakika içerisinde sonuç vererek hemen hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verirken ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hesaplarına bu ödemeleri alabilmektedir.

3 kamu Bankası üzerinden de Banka hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve bu bankalar üzerinden kredi kullanabileceklerdir.