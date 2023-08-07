Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, son dönemde dolar kuruna ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Geçer, tarih vererek doların 30 TL'yi aşabileceğini öngördü ve gerçek enflasyon rakamlarının açıklanması gerekliliğine vurgu yaptı. İşte Selçuk Geçer’in önemli açıklamalarının detayları.

Para birimlerinin iniş çıkışlarının ekonomileri şekillendirdiği finans dünyasında, Ekonomist Selçuk Geçer açıklamaları ile yine ses getirdi. Geçer her yatırımcının dikkat etmesi gereken uyarılarını bir bir sıraladı. Özellikle dolarla alakalı verdiği rakam herkesi şoke etti.

DOLARIN YÜKSELİŞİ: 30 TL'NİN ÖTESİNDE

Selçuk Geçer'in yankı uyandıran açıklamaları finans koridorlarında yankılanırken, Geçer doların değerinde yakında bir altüst oluş yaşanacağını ifade etti. Ünlü ekonomist, Ağustos ayı ortalarında doların değerinin 30 TL eşiğini aşabileceğini vurguladı.

Selçuk Geçer, doların yükselişinin ötesinde, kritik bir soruna ışık tutuyor o da enflasyon. Geçer, gerçek enflasyon rakamlarının beş yıl boyunca TÜİK tarafından gizlendiğini iddia eti. Şeffaflık için açık bir çağrıda bulunan Geçer, doğru enflasyon verilerinin açıklanmasını talep ediyor.

GEÇER’DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'e göre dolar kurunun Ağustos ortasına kadar 30 TL'yi aşması öngörülüyor. Geçer, gerçek rakamların Merkez Bankası'nın revize tahminlerine bağlı olarak değişebileceğini de sözlerine ekledi. Geçer bunun yanında enflasyon konusuna da ışık tuttu. TÜİK'in son beş yıldır gerçek enflasyon oranını gizlediğini iddia ederek doğru enflasyon rakamlarının açıklanmasının önemini vurguladı. Geçer, doğru enflasyon rakamlarının satın alma gücünün artırılması için çok önemli olduğunu savundu.

Ekonomist Selçuk Geçer, doların potansiyel olarak 40 TL'ye ulaşabileceği uyarısında bulundu. Uzman isim dolar kurundaki bu artışın Temmuz sonu ve Ağustos ortasına kadar gerçekleşmesinin beklendiğini belirterek, elinde dolar olmayanları olası kayıplara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.