Mayıs ayından bu yana şeker fiyatlarına toplamda yüzde 30 oranında zam uygulandı. Bu zamlardan sonra yeniden zam haberi verildi. Eylül ayında da şekere zam yapılacak. Zam, kademeli olarak iki seferde gerçekleşecek. Böylece toplam zam oranı yüzde 46 seviyesinde olacak.

Türkşeker, 24 TL olan şeker fiyatını 25 TL seviyesine çıkardı. Bu fiyatın Eylül ayından sonra 27 TL olacağı duyuruldu. 8 Mayıs tarihinde şeker fiyatı 18,5 TL olarak uygulanıyordu. Eylül ayı ile beraber fiyat, 27 TL olacak. Türkşeker, Mayıs ayında bu yana fiyatları, 9 kere artırdı. Eylül ayındaki zamla beraber zam sayısı 11’e çıkacak. Türkşeker, zamlı fiyatlardan ara siparişleri de almaya başladı.

ŞEKERDE UYGULANAN İNDİRİM, 31 AĞUSTOS’TA SONA ERİYOR

Türkşeker tarafından yapılan duyuruya göre şekerde uygulanan indirimin 31 Ağustos tarihinde sona ereceği belirtildi. 1 Eylül tarihinden itibaren indirim kaldırılacak ve şeker 27 TL’den satılacak. Ancak bu fiyat, KDV’siz olduğu için bu fiyata bir de KDV tutarı eklenecek.

Yeni zamla beraber toplam zam sayısı 11 olacak. Dört ay içerisinde yapılan toplam zam oranı ise yüzde 46 olarak belirtildi.

ZAMLAR, HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Şeker gibi farklı gıda ürünlerinde de zamlar söz konusu oluyor. Son zamanlarda çay fiyatları da yüksek seviyede arttı. Öte yandan ekmek fiyatlarında da artış meydana geliyor. Kiraların, üretim maliyetlerinin ve personel masraflarının artması nedeniyle ekmek fiyatı yükseliyor. Fiyatlarda meydana gelen artış, tüketicilerin harcamalarını yükseltti.

Akaryakıt zamları ve kira artışları da son zamanlarda vatandaşlar için hayatı zorlaştırdı. Zamların fahiş seviyelere çıkmaması için Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler yapılıyor. Bu denetimler sayesinde fahiş seviyede zam yapan firmalara bakanlık yetkilileri tarafından ceza kesiliyor. Vatandaşlar, zamların bir an önce sona ermesini istiyor. Fiyat artışlarının sürmesi halinde vatandaşların işi daha da zor olacak.