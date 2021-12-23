Şekerbank’dan Gelir Belgesiz 15 000 TL Nakit Duyurusu, Aylık Ödemeleri Kendiniz Ayarlayabilirsiniz

Şekerbank tarafından gelen son dakika kampanyası kişilerin nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik. Nakit sıkıntısı çeken kişilere 15 bin TL tutarında nakit sağlıyor. Gelir belgesine gerek kalmadan imzasız bir şekilde sunulan uygulamada taksitleri kişiler belirliyor. Bu imkâna sahip olmak için Şekerbank üzerinden bir hesabın olması gerekiyor. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden onay alınabilir.

Son zamanlarda birçok bankanın yaptığı kampanyalardan bir tanesi olan ve şubelere gitmeden hızlı bir şekilde onay alınabilen ihtiyaç kredisi kampanyasına Şekerbank’da katıldı. Banka kendi müşterilerine 15 bin TL tutarında kredi vererek 36 ay vadeli seçenek sunuyor. Bunun yanı sıra banka kampanyaya katılarak kredi kullanacak kişilere ilk taksit ödemesini 90 gün boyunca erteleme fırsatı veriyor. Aylık ödemeler iki ayda veya üç ayda bir müşterinin isteğine göre şekillenecek.

Şekerbank tarafından yapılan bu kampanyada bazı şartları aranıyor. Bu şartları yerine getiren kişilere onay verilecek. Eğer banka üzerinden 15 bin TL için onay alınmak isteniliyorsa, banka kredi notunun 1100 ve üzeri olmasın gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişiler bankaya kefil vererek yâda ipotek sunarak kredi alabilecek.

Banka üzerinden kredi kullanacak emekliler ise, emekli maaşlarını banka üzerinden alma şartını yerine getirmeleri gerekir. Şekerbank emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere kredi vererek diğer bankalardaki borçlarını kapatarak transfer imkânı sunuyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise bireysel olarak 15 bin TL kullanma imkânı mevcut.

Sizlerde Şekerbank üzerinden ihtiyaç kampanyasına katılmak istiyorsanız, en yakın Şekerbank şubelerine kimlik kartı ve gelir belgeniz ile gitmeniz halinde başvuru yapabilirsiniz. Gelir belgesiz kredi almak isteyenler banka şubelerine giderek başvuru yapabilir. Nakit onayı alınarak tutar hesabınıza aynı gün için aktarılır. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler Şekerbank’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Bunun yanı sıra en yakın banka şubesine uğrayarak başvuru yapabilir.