Faturalı Hat Kullanan Kişilere Kredi Verilecek, Açıklama Yapıldı

Son yıllarda özellikle nakit ihtiyacı olan kişiler bankalardan kredi almak için başvurularda bulunmaktadırlar. Başvuru sonrasında banka kredi siciline uygun değilseniz hemen kredi sonucunuzun olumsuz olacağını söylemek istiyoruz. Banka harici kredi arayışında olan müşteriler de hat üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır bunun hakkında araştırmalara girmektedirler.

Faturalı Hatta Kredi Başvurusu Nasıl Oluyor?

Bu kredi imkanından sadece faturalı hat sahipleri yararlanmaktadır. Eğer hattınız faturasız ve TL yüklemeli ise bu kredilerden yararlanamazsınız. Bu krediler bankalardan aldığınız krediler gibi değildir. Faturalı hat üzerine verilen cihaz kampanyasını paraya çevirme yöntemidir. Bu yüzden faturalı hatta kredi olarak adlandırılmaktadır. Faturalı hatta kredi için gittiğiniz bayide size verilecek olan cep telefonu yerine telefonunu ederi kadar para alıyorsunuz. 12 ay ve 24 ay vadelere kadar cep telefonu alabiliyorsunuz ve aldığınız bu cep telefonun taksitleri sizin faturanıza yansıyor. Bu işlemleri yapmak için sadece faturalı hat sahibi olmanız da yetmiyor. Faturalı hattınızı en az 12 aydır kullanıyor olmalı ve son 6 ay düzenli ve gününde fatura ödemesi yapmanız gerekiyor. Ayrıca pahalı cihazlar alacaksanız da yüksek faturalar ödemiş olmanız şarttır.

Faturalı Hattıma Cep Telefonu Aldım Nasıl Satarım?

Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone hattınız varsa hemen bu hattınızın operatörü hangisiyse o mağazaya giderek cep telefonu için başvuruda bulunabilirsiniz. Cep telefonu haricinde, laptop, tablet gibi ürünlerde alabilirsiniz. Ama eğer hemen paraya çevirmek istiyorsanız cep telefonu almanızı öneririz. Ayrıca cep telefonu kutusu açılmadan satılırsa değerinde satılır ve zarar etmemiş olursunuz. Eğer cep telefonu aldığınız firma bu telefonu almazsa hemen internet üzerinden satışını yapabilirsiniz. 3.000 TL değerindeki bir cep telefonu kutusu açılmadan 2.800 TL civarında satılmaktadır. Ama eğer telefonu kullanırsanız bu durumda cihazın değeri daha da düşecektir. Letgo, Sahibinden, Facebook gibi sitelerde telefon satışını yapabilirsiniz. Buralarda sürekli olarak alıcıların hazır olduğunu da söylemek istiyoruz.

Faturalı Hatta Kredi veya Para Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Bu işlemleri yapabilmeniz için öncelikle hat sahibi olmanız gerekiyor. Hat sahibi olan kişi bu operatörlerde cihaz başvurusu yapabilir. Eğer düzenli ödemeleriniz varsa ve hattınız uzun süredir kullanılıyorsa hemen faturalı hatta kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Operatör merkezine gitmeden müşteri hizmetlerini arayarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Hattınızın son 6 aylık gününde ödendiği faturaları varsa cep telefonları için onay alacaksınız. Ödediğiniz faturaya göre sizlere telefon modelleri sunulacaktır. Bu modellere göre işleminizi seçebilir ve cep telefonunu alabilirsiniz.