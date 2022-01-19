Şekerbank Tüm Banka Borçlarınız İçin Bir Paket Hazırladı! Pakette Borçlar Bu Bankaya Transfer Olacak, Nefes Alacaksınız

Borç transferi kredileri, kampanyalarının başında gösterilen, Şekerbank'ın yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte bireysel müşterilere yüksek limitli kredi kullandırmaktadır. Açıklanan son dakika kampanyası ile birlikte bankalara ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları olan ve bu borçları, dağınık olduğu için ödemekte zorlanan vatandaşlara, şeker bank yapmış olduğu kampanyada 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verecek.

100 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişiler, 24 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde üç ayı ertelemeli olarak alacakları bu kredi kampanyasında Şekerbank şubelerinin üzerinden ve Şekerbank'ın internet sitesi üzerinden bilgi alabilecek.

Şekerbank, üzerinden başlatılacak olan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların 24 ay vadeli 100000 TL borç kapatma kredisi alabilmeleri için güncel olan banka borçları kredi için kullandırılmaktadır. Şekerbank, üzerinden borç transferi kredisi kullanacak olan vatandaşlar, bireysel müşteri olması durumunda kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilecek.

Şekerbank Başvuru

Diğer bankalardaki borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için kampanya yapan Şekerbank, 100000 TL'ye kadar borç transferi kredisinde ihtiyaç kredisi kredi kartı ve ek varsa kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapatarak sizlere kredi imkanı sunacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatıyor olması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda Şekerbank, borç kapatma kredisi başvurusu yapabilir veya emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, yüksek limitli hem ihtiyaç hem borç kapatma kredisi kullanabilir.

Şekerbank, üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar nakit ödeme almak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek gelir, belgeli ve kimliğiyle birlikte kredi başvurusunda bulunabilir. Şekerbank şubelerine gittikten sonra kredi kullanacak olan kişiler, Şekerbank, borç kapatma kredisi başvuru formunu doldurarak bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.