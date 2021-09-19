Şekerbank Emekliye ve Çalışanlara 0.49 Faizli 200.000 TL Kredi Vereceğini Duyurdu

Şekerbank çalışanlara ve emekli olan kişilere 200 bin TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı. Şekerbank üzerinden çalışan ve emekli olan kişiler 200 bin TL'ye kadar 36 ay vade ile işlem yapılacağı Kredi kampanyalarını bugün itibariyle başvuru yapabiliyor. Şekerbank sadece emekli olan veya çalışan kişilere belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda bu kredileri ödeyecek ve vermiş olduğu 200 bin TL'ye kadar kredilerde 50.000 TL üzerinde işlem yapacak olan kişilerden 24 ay vade ile yeni yasa geriye Kredi kullandırımı sağlayacaktır. Şekerbank 50.000 TL altında Kredi kullanacak olan kişilerden ise 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Şekerbank kredi kartı veya kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bu kredileri kullanabileceklerdir.

Şekerbank'tan 200 bin TL başvuru şartları nelerdir?

Şekerbank üzerinden yapılan son dakika kampanya duyurusu ile birlikte 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya alacağınız borç kapatma kredisi de hızlı bir şekilde banka şube yetkisinde onay verilecektir. Şekerbank şubelerine giderek başvuru yaptıktan sonra banka sizleri t.c. kimlik numaranız üzerinden değerlendirmeye alacak Ve bu değerlendirme sonrasında sizlere kredinizi kullanılacaktır.

Şekerbank kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere ve gelir durumu sabit olan kişilere bu Kredi onayını verecek ve diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak şartıyla kredi onaylanacaktır. Şekerbank kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sizlerde bu Kredi kampanyasına katılarak düşük faiz oranları ile 36 ay vade veya 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Şekerbank emekli ve çalışan kişilere verdiği kredi başvurusunu nasıl yapacaksınız?

200 bin TL'ye kadar Şekerbank kredisine başvuru yapmak isteyenler en yakın Şekerbank şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler 50.000 TL üzerinde işlem yapmaları durumunda yeni yasa geriye 24 ay vadeye kadar faiz oranlarından yararlanacaklardır. 50.000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde kredilerine hızlı bir şekilde kullanabileceklerdir. Şekerbank ın resmi internet sitesi üzerinden de kredi ön başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve onay alıp alamayacağını hemen öğrenebilirsiniz.