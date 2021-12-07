Şekerbank, Emekli Kredisi ile Borç Kapatma Kredisi Kampanyasını Açıkladı!

Şekerbank, emekliler için maaşını bankalarına getiren kişilere özel olarak bir kampanya duyurusunda bulundu. Buna göre maaşını Şekerbank’tan alan emekli müşteriler, düşük faizli ve de uzun vadeli olarak 100 Bin TL’ye varan oranda kredi imkanından faydalanabilecektir. Kredi tahsis tutarı almayan Şekerbank günlük olarak 14 TL’lik ödeme imkanı ile birçok müşteriyi ve Şekerbank müşterisi olmak isteyenler kişileri bu kampanyası ile oldukça sıcak bir şekilde karşılamıştır.

Emekli ve de diğer müşterilerin, her ihtiyacını karşılayabilmek adına kampanya ve de avantajların yeni tür yapılandırmalar ile desteklendiği ve bu desteklerin de ilerleyen zamanlarda yeni duyurular ile kişilere sunulacağını Şekerbank, son zamanlarda bir hayli fazla rağbet görmektedir. Kullanılan kredi tutarı ile yapılacak hayat sigortası primleri sayesinde kredi çeken müşterin, yaş ve cinsiyet değişkenleri baz alınarak değişikliklerin olduğu belirtilmektedir. Hayallerdeki emekliliği yaşatabilmek adına Şekerbank, müşterilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak birçok olanak sunması ile bankalar arasındaki rekabeti oldukça hareketlendirmiş durumdadır.

Bankanın müşterilerine sunmakta olduğu ayrıcalıklar arasında, emekli vatandaşlar adına borç kapatma kredisi seçenekleri de bulunmaktadır. Emekliler için sunulmakta olan borç kapatma kredisinde 3 ay ödemesiz dönem başlatma imkanı, 1,99 oranından başlayan faiz oranı ile kredi kartı borçlarını ödeme düzenine göre değişkenlik göstermekte olan faiz oranları ile karşılaşılmaktadır. Kredi kartı ödemelerini aksatmadan düzenli olarak yapan müşteriler, daha geniş kredi paket seçeneklerinden faydalanabileceklerdir. Bu avantajlardan en çok göze çarpanı ise 6 ay vade imkanının tanınması olmaktadır.

Şekerbank Emekli Kredisi ile Borç Kapatma Kredisi Başvurusu

Şekerbank Emekli Kredisine başvuru yapabilmek için başvuracak kişinin kimlik fotokopisini ibraz etmesi yeterlidir. Bununla beraber son aya ait olacak şekilde telefon faturası haricinde elektrik, su ve de doğalgaz faturasının sunulması gereklidir. Söz konusu bu faturaların ise başvuru sahibine ait olması gereklidir. Başvuru sahibi ile ilgili olarak bir de gelir belgesi gerekmektedir. Gelir belgesi içerisinde ise kişinin sahip olduğu bütün gelirlerin beyan edilmesi gereklidir. Eğer maaş dışında farklı bir kanaldan gelir sahibi iseniz bunları da belirtmeniz gereklidir. Başvuracak olan kişi eğer Şekerbank üzerinden emekli maaşını alıyorsa maaş cüzdanını da banka şubesine getirmelidir.