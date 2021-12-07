Emekliye 2.500 TL ödeme veriliyor, Başvuru yapan kişiler hesaplarına yatırıyor

Emekli olan kişiler 2.500 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Bankalar tarafından verilecek olan bu ödemeler kendi emekli maaşı hesabınıza artı para olarak yatacak. Emekli olan kişiler acil paraya ihtiyacı olması durumunda nakit imkanından faydalanmak için bankaların kredi ve kredili mevduat hesabı başvurularını yaparak acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler. Özellikle kamu bankaları tarafından verilen ve emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden artı para olarak sizlere sunulan kredili mevduat hesabı başvurusu emekli olan vatandaşlara yüksek limitler de veriliyor.

Emekli olan kişinin acil nakit ihtiyacı olması durumunda kullanabileceği bu nakit ödemesini 2.500 TL'ye kadar olarak veren Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank, başvuruları mobil uygulama üzerinden alacak. Başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi notu önemli olacak.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası emekli maaşını kendi Bankasından alan vatandaşlara ihtiyaç kredisi kampanyası olarak 200 bin TL'ye kadar gelir belgesiz onay verirken ihtiyaç kredisi haricinde de nakit avans kampanyaları yaparak acil ihtiyaçlarını karşılamak istemektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız emekli maaşı hesabınıza artı para başvurusunu isterseniz banka şubelerinden yapabilir isterseniz müşteri hizmetleri numarasını arayarak yapabilir isterseniz de internet bankacılığı şifresi oluşturarak Ziraat Bankası üzerinden mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru yaptıktan 5 dakika sonra sizlere sonuç verilecek ve ne kadar onay aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile göndereceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden eğer onay alırsanız hesabınıza artı para olarak bu 2500 TL yatacak ve bunu kendi hesabınızda göreceksiniz.

VakıfBank

Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden de emekli olan vatandaşlar kendi hesaplarına artı para olarak nakit imkanı sağlayabiliyor. VakıfBank'ın ihtiyaç kredisi kampanyaları gibi mobil uygulama üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapan emekliler kendi hesaplarına acil zamanlarda kullanabilecekleri 2.500 TL yatırabilir. Kullanmış olduğunuz 2.500 TL 12 ay vadeye kadar bölünerek taksitli nakit avans limiti olarak da kullanılabiliyor. VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ATM üzerinden başvuru yapabilir sonucunu sorgulayabilir ve hesabınızdaki olan 2500 TL'yi İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz.