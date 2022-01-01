Şekerbank 10.000 TL İçin Yeni Bir Kampanya Başlattı: Bu Kampanya İle Takdir Topladı!

Şekerbank kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi vereceğini açıkladı. Banka 10.000 TL kredi için başvuru yapacak olan kişilerin kredi notuna bakmadan onay verecek. Daha önce bankalarda kredi ve kartı kullanan kişiler bu ürünlerden faydalanabilecekler. Sizlerde Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız bankanın yaptığı bu son kampanya olan 10.000 TL kredi kampanyası için destek alabileceksiniz.

Şekerbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda özellikle banka üzerinden kredi alacak kişilerin belirli şartlara uygun olması durumunda bu kredilerden yararlanacağını söylüyor. Emekli olan kişiler emekli maaşları bu bankada ise kredi kullanacak. Emekli maaşınızı ŞekerbanK'a taşıyarak daha yüksek limitlerde de kredi kullanacaksınız.

Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredi limitlerinde banka 3 ay erteleme yapacak. İlk taksit ödemesini dileyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak kullanabilecektir. Kredi kullanmak isteyenler belirlenen şartlara göre ayrıca bu bankanın borç kapatma kredisine başvuru yaparak daha yüksek limitlerde de kredi kullanabileceklerdir.

Banka şubelerinden kredi başvurusu yapamayan kişiler ise bankanın resmi internet sitesi ve Şekerbank ATM’sini kullanarak kredi başvurusu yapabilirler. Şekerbank üzerinden verilen bu kredi başvurusu yöntemlerinde sadece ön onay alırsınız. Kredi kullanmak için banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

Şekerbank Emekliye Kredi Veriyor mu?

Şekerbank özellikle emekli olan vatandaşların tercih ettiği bir banka oluyor. Bu sebeple yapılan tüm kampanyalarda emekli kredisi veriliyor. Emekli olan kişilere kredi alacak kişilerin Şekerbank tarafından belirlenen şartlara göre onay alacağını söyleyebiliriz. Şekerbank emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir.

Şekerbank kredi verdiği müşterilerin sıkıntı çekmemesi için tüm banka kredi ve kredi kartı borçlarını ödeten kredi başvurusu yaptırmaktadır. Sizde bankadan bu krediyi alarak borçlarınızı aylık olarak düzenli ödersiniz. Emekli olup bu bankadan maaş alan müşteriler de bankanın internet bankacılığını kullanarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu şekilde onaylanan krediyi bankaya gitmeden de kullanabilirler.Kampanya detayları ile ilgili bilgileri en yakın banka şubesinden öğrenebilirsiniz.