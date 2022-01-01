Güney Afrika, Desmond Tutu'ya Veda Etti

Güney Afrika, apartheid'a karşı mücadelenin son büyük kahramanı Başpiskopos Desmond Tutu'ya gösterişten arındırılmış, ancak gözyaşlarıyla dolu ve yağmurda sırılsıklam bir cenaze töreninde veda etti.

Cenaze, Tutu'nun da Cumartesi günü defnedileceği kilisede tütsü yakan ve mumlar taşıyan din adamlarının koridorda bir ilahi ve bir alayı ile başladı.

Tutu geçen Pazar 90 yaşında öldü, Güney Afrikalılar arasında kederi tetikledi ve dünya liderlerinin adaletsizlikle savaşarak harcanan bir yaşam için haraçlarını tetikledi.

Cape Town'un ilk Siyah başpiskoposu, 1960'ların başında bir Anglikan rahibi oldu ve ırk ayrımcılığına karşı şiddet içermeyen muhalefetinden dolayı 1984'te Nobel ödülüne layık görüldü.

Güney Afrika 1994'te demokrasiye kavuştuktan sonra, Nelson Mandela, apartheid döneminde meydana gelen insan hakları ihlallerini rapor etmek için oluşturulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun başkanlığına Tutu'yu atadı.

Alçakgönüllülüğüyle ünlü Tutu, ucuz bir tabut, çiçek haraçları yerine hayır kurumları için bağışlar ve çevre dostu bir ölü yakma ile basit, gösterişsiz bir tören için talimat verdi.

Ağıt ayini, Tutu'nun yıllarca acımasız beyaz azınlık rejimine karşı kürsüye çıkmak için kullandığı Cape Town'daki St George Katedrali'nde sabah 10:00'da (08:00 GMT) başladı.

Kasıtlı olarak basit törende yas tutanlar, yakın arkadaşlar ve aile, din adamları ve komşu Lesotho'dan Kral Letsie III de dahil olmak üzere birkaç uluslararası konukla sınırlıydı.

Tutu'nun külleri daha sonra katedralin içindeki bir türbeye defnedilecektir.

Tutu'ya genellikle cumhurbaşkanları ve çok önemli kişiler için özel bir kategoride cenaze töreni düzenleyen Başkan Cyril Ramaphosa, Nobel Barış Ödülü kazanan ikonu "büyük ahlaki bir adam" olarak nitelendirdi.

Ramaphosa, "Küresel bir ikonu büyük bir ahlaki itibara sahip, istisnai niteliklere sahip ve insanlığa hizmet eden biri olarak anlayacaksak, şüphesiz bugün defnedeceğimiz adama atıfta bulunuyor."

“Tutu, yalnızca Güney Afrika'da değil, tüm dünyada özgürlük, adalet, eşitlik barışı mücadelesinde kuşkusuz bir haçlı savaşçıydı.

“Dünyanın mazlumları, mazlumları ve ıstırapları adına konuşan alçakgönüllü ve cesur bir insandı, doğduğunda anne babasının ona hayat anlamına gelen Mpilo adını vermesi ne kadar uygun.”

Ramaphosa daha sonra Tutu'nun dul eşi Leah'a Güney Afrika'nın altı renkli bayrağını takdim etti.

Tutu'nun kendisi de rahip olan kızı Naomi, "Biz onu dünyayla paylaştık, siz de ona olan sevginizin bir kısmını bizimle paylaştınız" dedi.

“Bu hafta babanızın hayatını kutlamak için birçok yerde, şahsen veya teknolojinin harikaları aracılığıyla toplandığınız için hepinize minnettarız… Bize sevgiyi gösterdiğiniz birçok yol için teşekkür ediyoruz babacığım. Bize meydan okuduğun birçok yol için.” Al Jazeera'dan Cape Town'dan bildiren Fahmida Miller, cumhurbaşkanının başpiskoposun apartheid sonrası hükümetin eksikliklerine yönelik eleştirisini kabul ederek bir adım daha ileri gittiğini söyledi.

Miller, "Bu adam, dedi Ramaphosa, kürsüden yeni vaaz veren bir adam değildi, ancak o sırada ırk ayrımcılığı olsun ya da demokrasinin şafağından sonra olsun, çeşitli nedenlerle insanlarla birlikte yerdeydi" dedi. .

"Aslında, Başpiskoposun Ramaphosa liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi hükümetine karşı dile getirdiği eleştirilerin bir kısmını kabul ederek, Güney Afrika'da hala yoksulluk ve yolsuzlukla ilgili sorunların nasıl olduğundan bahsederek."