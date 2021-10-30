Şekerbank 0.44 Faizlerle Kredi Vereceğini Açıkladı, Emekli ve Herkes Alacak

Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere yeni bir kampanya Haberi geldi. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan kişilerin bireysel olarak kullanabilecekleri bu kredilerde 0.44 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak. Belirtilen Kredi şartlarına uygun olan kişilere Şekerbank üzerinden anında onay verilecek. Şekerbank emekli olan kişilerde özellikle 100.000 TL'ye kadar kullanacakları krediler için bankayı emekli maaşlarını taşımaları durumunda hem 0.44 faiz oranları ile hem de diğer bankadaki tüm borçlarını kapatmak için borç kapatma kredisi verecektir.

Şekerbank 100.000 TL'ye kadar vermiş olduğu İhtiyaç kredisinde 0.44 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişilerin daha önceden Bu bankadan kredi kullanmış olmasını ve bankadan maaş alması durumunda onay vereceğini duyurdu.

Şekerbank 0.44 faizleri ile kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Şekerbank üzerinden 0.44 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi şartlarına uygunsa en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesini verip ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları şartı ile yüksek limitli krediler verilecek.

Şekerbank sigortalı olarak çalışan kişilerden belirli şartlar dahilinde Kredi kullanabilecekleri hakkında bilgiler verdi. Sigortalı olarak Bir işyerinde çalışıyorsanız en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primlerini yatmış olmasını Şekerbank isteyecek. Belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler banka şubeleri üzerinden kredi başvurularını yaptığı zaman genel müdürlük tarafından onay alacak ve genel müdürlüğü onayı sonrasında sizlere SMS ile bildirilecektir.

Şekerbank borç kapatma kredisi başvurusu

Şekerbank üzerinden yapılan borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerde ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için bu krediyi kullanabilecektir. Şekerbank borç kapatma kredisi özellikle emekli olan kişilere verilen bir kampanya olmak ile beraber sigortalı olarak çalışan kişilere de yüksek limitli olarak tüm Banka borçlarını kapatmak için verilmektedir. Şekerbank borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler bankaların güncel faiz oranlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir veya en yakın banka şubesine giderek Kredi hakkında bilgi alabilir.