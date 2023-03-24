Seçim öncesi kredi sicil affı yasası müjdesi! Kredi notu düşük olanlara af bombası! Sicil affı başvurusu nereye yapılır

Kredi notu düşük olanlara af bombası! Sicil affı başvurusu nereye yapılır? Seçim öncesi kredi sicil affı yasası müjdesi! Alım gücündeki azalma nedeniyle birçok kişi bankalardan kredi çekmektedir. Ancak kredi borcunu ödemeyen vatandaşlar, kredi notlarını ciddi şekilde düşürmektedir. Yapılan resmi açıklamalara göre, kredi notu düşük olan kişilere kredi affı yapılacak. Kredi borcu ödendiğinde, borcunu ödeyen kişinin kredi notu tekrar yükseltilecektir. Bu sayede vatandaşlar tekrar kredi çekebileceklerdir.

Kredi notunu öğrenmek ve borç sorgulama işlemleri, e-devlet uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği yazarak arama yaparak, anında kredi ve borç sorgulaması yapılabilir. Kredi sicil affı, bankalarda olumsuz bir notu olanların yeniden kredi alabilecekleri anlamına gelir. Ancak kredi sicil affının ortaya çıkabilmesi için birtakım ön koşulların da tamamlanması gerekmektedir.

Kredi Sicil Affı Şartları

Sicil affından yararlanmak isteyen vatandaşların sağlaması gereken genel şartlar şu şekildedir. Borçların yürürlük tarihinden sonraki ilk 6 ay içinde borcun ödenmesi gerekmektedir. Borç kapatma işlemleri nakit veya yapılandırma şekillinde yapılmaktadır. Nakit olarak ödeyemeyen kişiler 6 aylık yapılandırma ile borçlarını ödeyebilmektedirler. Son olarak ise kullanılan kredi kartının tüm geçmiş borçlarının da ödenmesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan her vatandaş kredi sicil affından yararlanabilecektir. Şartları sağlayan kişiler aftan yararlanabilmek için bulundukları illerde ki vergi dairelerine başvuru yapması gerekmektedir.

Kredi Sicil Affı Kimler İçin Geçerli?

Kredi sicil affı, Türk vatandaşları arasında oldukça popüler hale gelen bir konu haline geldi. Borçlarını ödeyemeyen veya ödemekte zorlanan vatandaşlar, kredi sicil affı sayesinde kredi notlarını düzeltip yeni kredi çekimleri yapabiliyorlar.

Kredi sicil affı, en az 5 senelik kara listede yer alan kişiler için geçerli olmaktadır. Öte yandan kara listeye düşme adayı olan kişilerde kredi sicil affından yararlanabilecektirler. Sicil affı genel olarak şu borç grupları için geçerli olacaktır. Karşılığı olmayan çekler, vadesinde ödenemeyen krediler, takibe alınan borçlar için geçerlidir. Öte yandan bir de sicil affı senet borçlarını da kapsamaktadır. Bu borçlar dışında kara listeye eklenen vatandaşlar sicil affından yararlanamayacaklardır.

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