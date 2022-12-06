Sözleşmeli İşçinin Kadroya Geçişinden Kimler Yararlanabilir? Son Durum Ne Oldu? 

Sözleşmeli işçinin kadroya geçiş süreci devam ediyor. Onlarca çalışan kadroya geçmeyi dört gözle bekliyor. Kurum ve kurum içerisi nakiller 4 yıldan daha az hizmette bulunanlar için ancak bu süreyi doldurduklarında mümkün olacak. Konunun detayları bu anlamda tam fark edilmiş ve anlaşılmış değil. Yaklaşık 227 bini bulan işçi bu kanun kapsamından faydalanabiliyor. 3+1 adı verilen bu model kapsamında neler yaşanacak ve yapılacak değişiklikler hakkında net bilgi paylaşıldı.

3+1 modelinden faydalanacak istihdam grupları arasında sağlık personelleri, öğretmenler ve din görevlileri de yer alıyor. Süreç başladığında pek çok kişi kadroya geçmiş olacak. Bu süreçte belirli bir süre aranmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşım yapıldı. Sözleşmeli olarak personel pozisyonunda görev alanlarda meclis danışmanları kadro kapsamı bırakılmıştı. Bu konu üzerine bakan bilgin yeni bir açıklamada bulundu.

Sözleşmeli Öğretmenler ile Araştırma Görevlileri de Kadroya Alınıyor!

4/B'li çalışanlar dışında sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler ile 50/D adı verilen araştırma görevlileri ve sözleşmeli Kültür Turizm Bakanlığı sanatçıları da bu kapsama dahil edildi. Şu anda görevde bulunan 657 sayılı devlet memuru kapsamında 4/B maddesi gereğince faaliyetini sürdüren kurumsal sözleşmeli personeller ortalama 197 bin sözleşmeli işçi kadroya alınıyor. Sayıları son yeniliklerle 220 bini aşıyor.

Kadroya Geçmek İstemeyenler Ne Yapacak?

3+1 modeli üzerinden net bir süreç izleniyor. Bakanlık açıklamada bulundu. Bu süreçte sözleşmeli pozisyonuna geçmek istemeyenler olabilir. İsteğe bağlı bir politika izlenecektir. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakkı korunmaya devam edecektir. Görev sona erene kadar şahsi olarak korunma süreci tamamlanacaktır. 4 yıldan daha az bulunulan sektörde hizmet veriliyorsa süre dolana kadar ancak kurum içi veya kurumlar arasındaki yapılabilecek.

Kadroya Geçişten Kimler, Nasıl Faydalanabilecek?

Kadroya geçilmiş olması nakil sürecini hızlandırmayacaktır. Yalnızca mahalli idareler arasında değişim yapılabilecek. 3+1 ile gelen sözleşmelilerin kadroya geçirilme sürecinde kapsam dışı olan bazı meslek grupları da bulunuyor. Bunlar kısmi ya da proje bazlı çalışanlar olacak asgari personeller, meclis danışmanları, sağlık yöneticileri ve KİT personelleri kapsam dışında tutulacaktır. Bundan sonraki süreç içinde net bir sonuç üretildi.

İlk kez sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan personel 657 sayılı memur kanunu kapsamında 4/B maddesindeki tüm yükümlülüklere tabi tutulacak. Karmaşayı önleyebilmek adına bundan sonraki süreç için üç yıllık sözleşme süresini tamamlayanlar memur kadrosuna atanabilecek. Atama tamamlandıktan sonra ise bir yıl boyunca kurum içerisinde ya da kurumlar arasında nakil yapamayacak. 4 yılı tamamlaması istenecek.