Savaşın Parçaladığı Libya'daki Dünya Güçleri İçin Sırada Ne Var?

Bu yılın başında, Fransız yetkililer, yabancı paralı askerlerin doğu Libya'dan çekilmesinin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu.

Diplomatlara göre, kiralık bu silahlar Çad'dandı. Haber, kuşatılmış Kuzey Afrika ülkesini 2021 sonlarında seçimlere götürmek için BM destekli çabaların arka planında geldi ve sonuçsuz kaldı.

Libya'nın seçim komisyonu, çeşitli nedenlerle böyle bir oylamanın yapılamayacağına karar verdi. Libya topraklarında yabancı güçlerin varlığı, şüphesiz, 24 Aralık'ta yapılması planlanan ve şimdi ertelenen seçimlere karmaşıklık ve tartışma katan hassas faktörlerden biriydi.

Yine de, Sahel'deki ülkelerden bazı paralı askerlerin Libya'dan ayrılmasına rağmen, Türkiye'nin ordusunun veya Rusya'nın Wagner Grubu'nun yakın gelecekte ülkeyi terk edeceğini gösteren hiçbir şey yok. Bunun iki ana nedeni var.

Birincisi, Türkler ve Rusların Libya'da kalmaktan kazanacakları çok şey var. İkincisi, mevcut koşullar altında ayrılmak için çok az teşvikleri var, çünkü dünyadaki kozunu potansiyel olarak Türk ve Rus güçlerini ayrılmaya zorlamak için kullanabilecek tek güç ABD'dir.

ABD'nin kartlarını bu şekilde oynaması pek olası değil.

Federica Saini Fasanotti, "Washington, özellikle Donbas'tan Kuzey Kore'ye, Çin'e ve hepsinden önemlisi Biden yönetiminin karşı karşıya olduğu devasa iç sorunlara kadar çok daha acil sorunların olduğu bu zamanda, Libya ile ilgilenmiyor" dedi. Brookings Enstitüsü Dış Politika programında Güvenlik, Strateji ve Teknoloji Merkezi'nde yerleşik olmayan bir araştırmacı.

Al Jazeera'ya, "Bu yüzden şimdiye kadar beklenen taahhüt olmadı ve Brüksel için üzgünüm, yarın da olmayacak" dedi.

Diğer uzmanlar kabul etti. Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim'in kıdemli üyelerinden Jalel Harchaoui, "Biden'ın [Libya için] bir stratejisi yok" dedi. “Biden yönetimi bir strateji oluşturacak kadar ciddi değil. Dolayısıyla, Libya'daki yabancı aktörlerin varlığı konusunu ele almaktan bahsederken, ciddiye alınmamalı çünkü gerçekten hiçbir şey yapmıyor."

Potansiyel Rus genişlemesi

Bu bağlamda, silahlı Türk ve Rus personelin, koşullar önemli ölçüde farklılaşmadıkça ve gerçekleşene kadar Libya'nın güvenlik mimarisinin bir parçası olarak kalmasını beklemek için her türlü neden var. Washington'un bakış açısına göre, Wagner Group'un varlığı genişlemediği sürece bu mutlaka sorunlu değildir. Rus gücünün Libya'daki ayak izini genişletmesiyle ilgili bu tür endişeler nedeniyle ABD, Türk ordusunun kutuplaşmış Kuzey Afrika ülkesindeki varlığını Washington'un gerçekçi olarak bekleyebileceği en iyi sonuç olarak görüyor.

Harchaoui, "ABD, Rusya'nın kalacağını bildiği için Rusya'yı terk etmeye zorlama çabalarında kendi kararlılık eksikliğinin farkında olduğundan, Rus varlığının potansiyel genişlemesini kontrol altına alacak bir mekanizmaya ihtiyacınız var" dedi.

“ABD'nin sahip olduğu tek mekanizma Türk varlığıdır. ABD Türkiye'ye baktığında bir NATO üyesi görüyor. Fena olmayan bir varlık biçimi, [Amerikan perspektifinden] fiilen arzu edilir… Bu arada, [ABD'nin] Rusya'nın varlığını genişletmesini önlemek için bir tür araca ihtiyacı var. Sonuç olarak, [Washington] Türkiye'nin varlığının devam etmesinden yana oluyor.”