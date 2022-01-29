COVID Bundan Sonra Nereye Gidiyor?

COVID pandemisinden yaklaşık iki yıl sonra, bazı ülkeler COVID-19'u mevsimsel grip gibi diğer endemik hastalıklar gibi tedavi etmeye başlama niyetlerini açıkladı.

Daha az şiddetli hastalığa neden olduğu görülen ancak erken çalışmalara göre oldukça bulaşıcı olan Omicron varyantının çılgınca yayılması sırasında nispeten yüksek enfeksiyon oranlarına tanık olmasına rağmen, İngiltere ve İrlanda dahil olmak üzere ülkeler kamusal yaşam üzerindeki kısıtlamaları büyük ölçüde gevşetti.

Danimarka, sağlık bakanlığı COVID'in "artık toplum için tehlikeli olarak sınıflandırılmayacağını" açıkladığı için önümüzdeki hafta tüm kısıtlamaları kaldırma planlarını duyurdu.

İspanya, Birleşik Krallık ve başka yerlerdeki siyasi liderlerden gelen resmi mesajlar, toplumların virüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

“COVID geçmiyor. İngiltere sağlık bakanı Sajid Javid geçen hafta yaptığı açıklamada, uzun yıllar, belki de sonsuza kadar bizimle olacak ve onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

"Bence pandemiden endemiğe geçişte Avrupa'ya öncülük ediyoruz ve dünyaya COVID ile nasıl yaşayabileceğinizi göstermede öncülük ediyoruz."

Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, COVID-19'u endemik bir hastalık olarak tedavi etmek için çok erken olduğu konusunda uyardı, virüsün evriminin belirsiz olduğunu vurguladı ve pandeminin küresel ölçekte öfkelenmeye devam ettiğini belirtti

“Hala büyük miktarda belirsizliğe ve oldukça hızlı gelişen ve yeni zorluklar dayatan bir virüse sahibiz. DSÖ'nün Avrupa'dan sorumlu kıdemli acil durum yetkilisi Catherine Smallwood bir basın brifinginde, kesinlikle buna endemik diyebileceğimiz noktada değiliz" dedi.

Omicron varyantı, halk sağlığı sistemleri üzerinde artan baskıya neden olan enfeksiyon dalgalanmalarına neden olmaya devam ediyor. DSÖ'ye göre, geçen hafta küresel olarak 21 milyon yeni koronavirüs vakası bildirildi ve bu, pandeminin başlamasından bu yana en yüksek haftalık enfeksiyon sayısı. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerika bölgesinin pandeminin başlamasından bu yana sekiz milyondan fazla yeni vakayla en yüksek enfeksiyon sayısını gördüğünü söyledi.

Bu arada, küresel nüfusun çoğu COVID'e karşı tam olarak aşılanmamış ve bu da aralarında daha ciddi hastalık olasılığını artırıyor. Birçok ülkede düşük aşılama oranları, COVID'i endemik olarak tedavi etme girişimlerini raydan çıkarabilecek yeni bir varyantın ortaya çıkmasını daha olası hale getiriyor.