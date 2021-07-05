Stephanie Davis Koronavirüse Yakalandı ve Cildine Dokunamadığını Açıkladı

Başarılı İngiliz oyuncu Stephanie Davis, Hollyoaks isimli dizi projesi ile kariyenin parlama noktasını yaşamıştı. Son olarak ünlü isim koronavirüse yakalandığı haberini hayranlarına duyurdu ve hastalığın kendi üzerinde olan etkilerinden bahsetti. Göğüs ve baş ağrısı şikayeti bulunduğunu ifade eden ünlü oyuncu cildindeki ağrının ise en kötüsü olduğunu söyledi. Davis, yapmış olduğu açıklamalar ile hayranlarını üzüntüye boğdu.

28 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu koronavirüse yakalandıktan sonra ambulans yardımı ile hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Hastalık sebebiyle tecrübe ettiği kötü olayları sosyal medya hesabından takipçilerinin bilgisine sunan başarılı oyuncu Stephanie Davis çeşitli paylaşımlar da gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncunun aynı zamanda astım hastası olduğu bilinirken koranavirüsün kendi üzerinde yapmış olduğu etkiler de merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ve semptomlarını da açıklayan ünlü oyuncu Stephanie Davis ağrılarından bahsetti. Baş ve göğüs ağrısı şikayeti bulunduğunu açıklayan 28 yaşındaki oyuncu, bunun yanı sıra nefes almakta zorluk çektiğini ifade etti.

Hiç iyi olmadığını, biraz önce morfin aldığını ve bunun çektiği acıya yardımcı olduğunu ifade eden 28 yaşındaki ünlü isim, neler olduğunu bilmediğini ifade etti. Göğsünde ve yemek borusunda şiddetli ağrılar bulunduğu ifade eder Stephanie Davis, bu yaşadığının hazımsızlık olmadığını ve bir şey yemediğini açıkladı. Göğsünün çok kötü olduğunu, cildine dokunamadığını ve şiddetli ağrılar çektiğini ifade eden ünlü oyuncu, kısa bir süre içerisinde doktorların yeniden odasına geldiği zaman muayene olacağını belirtti.

Ünlü oyuncunun hastanesinden yapılan açıklamada ise 28 yaşındaki Stephanie Davis’e oksijen verildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra ünlü ismin ağrı kesiciler ve sıvı takviyesi ile tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Oyuncunun yapmış olduğu paylaşımlar sosyal medyada gündem haline gelirken Stephanie Davis’in aşı olmadığı da ortaya çıktı.