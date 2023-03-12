Satış patlaması yaşandı! 140 ve 220 bin TL arasında prefabrik evler kapış kapış gidiyor

140 ve 220 bin TL arasında prefabrik evler kapış kapış gidiyor! Satış patlaması yaşandı! Herhangi bir arazi üzerine konumlandırılan prefabrik ev modelleri, depreme dayanıklı olması nedeniyle yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Taşınabilirlik özelliği sayesinde prefabrik ev modellerinde temel kazma işlemlerine gerek yoktur. Prefabrik evler istenilen şekilde tasarlanabilir. Bu evlerin uzun bir kullanım ömrü bulunmaktadır. Yerli ve yabancı markalar tarafından farklı tasarımlar ele alınarak yapılabilir. Yalıtım desteği sunan prefabrik ev modelleri, arazi üzerine konumlandırıldıktan sonra kolayca kullanılabilir.

Türkiye'de prefabrik ev yaptırmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu yüzden sektör her geçen gün büyümeye devam ediyor. Prefabrik ev üretimi yapan firmalar teknolojiden yararlanarak ihtiyaçlara yanıt veriyor.

Prefabrik Ev Fiyatları Ucuz Mu?

Betonarme ev yaptırmak yüksek maliyetleriyle öne çıkıyor. Prefabrik evler çok kısa sürede kurulur. Ayrıca çok uygun fiyatlıdır.

Prefabrik Ev İçin İzin Almak Gerekir Mi?

Prefabrik evlerle betonarme evler arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Prefabrik ev için de belediyeden izin almanız gerekir. Prefabrik ev inşa edilecek olan arazinin ev yapımına uygun olması önemlidir.

Prefabrik Ev Yaptırırken Kurulum Kime Aittir?

Prefabrik ev satışı yapan firmalar genel olarak bu alanda destek verebiliyor. Prefabrik evin üretimi, nakliye, evin montaj, elektrik ve su tesisatı firmaya aittir. Müşteriler sadece düz bir beton zemin hazırlamak konusunda yükümlüdür.

115 Metrekare Prefabrik Ev Fiyatı Ne Kadar?

Prefabrik ev fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Türkiye’de prefabrik ev fiyatları 140.000 - 220.000 TL arasında değişiyor.

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