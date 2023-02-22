Sanat ve Yaratıcılık Gerginlikten Kurtulmaya Yardımcı Oluyor!

Sanat ile ilgilenmek yalnızca yaratıcılığı ortaya koymak amacıyla değil bedeni rahatlatmak ve gerginlikten kurtulmak için de harika bir yol olarak bilinmektedir. Sizler için haberimizin devamında sanatı günlük hayatımıza dahil ederek stresten kurtulmanız için önerileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Yaratıcılık kelimesini duyduğumuz zaman her ne kadar akla ilk olarak sanat gelse de günlük hayatta yaratıcılık pek çok konuda bulunmaktadır. Var olan yeni bir şey ortaya koymak anlamına gelen yaratıcılık iş hayatında da her zaman yer almaktadır. Bunun yanı sıra yaratıcılık bir karakter özelliğidir ve tepki verme görme ve algılama yetilerinin işlenmesi ile geliştirilebilir. Yaratıcılığı açığa çıkarmak için sanatsal hobileri kullanmak da bedende ve zihinde biriken gerginliği atmak için çok uygun olmaktadır. Sanat terapisi yöntemi de uzun yıllardır uygulanmaktadır ve psikoterapide ismi geçmektedir.

Sanatsal bir iş ile ilgilendiğiniz zaman bir süre boyunca yaratıcılığınızı devreye alırsınız ve size strese sokan konuları bir süreliğine unutursunuz. Yaratıcılığınız devreye girdiği zaman harekete geçme beceriniz artış gösterir ve karar verme yeteneğiniz de aynı şekilde artar. Bu şekilde kendinizi sıkışmış ve gergin hissetme durumundan bir süreliğine uzaklaştırırsınız ve bu durum bedeninizde tıkanan enerjiyi harekete geçirmek ile birlikte beyninizde stres tepkilerini de azaltır.

Sanat yalnızca özel yetenekleri olan kişileri ait olan bir uğraş değildir ve herkes tarafından bir ilgi alanı olabilir. Zihni rahatlatan bir etkisi bulunan sanat hayatın her alanında vardır. Örneğin çocuğunuz varsa evde bulunan renkli kalemlerle ya da evde bulunan malzemelerle ilgilenmek konusunda çocuğunuzu teşvik edebilir ve onunla beraber etkinlikler yapabilirsiniz. Boya kalemleri ile ilgilenmek konusunda çocuğunuzu teşvik etmek onun sonraki zamanlarda hamur kil ya da yemek malzemeleri ile uğraşmasına da cesaret verecektir. Ancak bugüne kadar sanatla hiç ilgilenmediyseniz kendinizi üzgün, kaygılı, depresyon, öfkeli, gergin ve stresli hissediyorsanız sanata yönelmeniz size iyi gelecektir.

Elbette sanat eseri ürettiğiniz zaman yaratıcılık devreye girer fakat duyguları yaşamaya izin vermek de yaratıcı ifade için gerekli olan ilk adımlardan biri olmaktadır. Eğer kendinizi bunalmış ve sıkışmış hissediyorsanız öfkeden ve gerginlikten kurtulmak adına yollar arıyorsanız sanatsal hobiler sizin için ideal olmaktadır. Yaratıcı düşünme becerinizi arttırmak istiyorsanız da yazı, resim, müzik, ritim ve seramik gibi dallar da günlük hayatta yaratıcılığın açığa çıkmasını sağlamaktadır.

İçinizde biriken ve sizi gerginliğe götüren yoğun duyguları göz önünde bulundurduğunuz zaman sanat ile ilgilenmeniz sizin için çok uygun görünmektedir. Kendinizi sürekli meşgul ya da üretken olmak zorunda hissetmek yerine bedeninizi rahatlatmak için kendinize ayıracağınız bir zaman dilimini seçmeniz ve bu zaman diliminde sanatı ön plana koymanız mental açıdan size fayda sağlayacaktır.

Yetenekli olmanız ise sanat için şart değildir ve elinize bir kalem ve bir kağıt alarak karalamaya başlamanız yeterli olacaktır. Klavye kullanmak haricinde kalem kullanmayı unutmuş ve yazı yazamaz bir hale gelmiş olsanız da her şeyin bir başlangıcı vardır.