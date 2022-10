İş Bankasından Ev Kredisi! Üstelik Her Şey Dâhil, Başvurular Başladı!

Her ailenin gönlünde yatan kendine ait bir konutun olmasıdır. Konut sahibi olabilmek için tek seçenek kredi talebinde bulunmak. Bankalar vatandaşların taleplerini karşılamaları için farklı kredi kampanyaları düzenleyerek kendi bankalarına çekmeye çalışıyor.

Her geçen gün artan konut ihtiyacı buna paralel olarak nakit sıkıntısı vatandaşı bankalara doğru yönlendiriyor. Konut edinmede tek çarenin konut kredisi ile çözüme ulaşması bakımından bankalar ön plana çıkıyor. Konut kredisine olan talebin artması sonucu bankalarda farklı seçenekler ile vatandaşın karşısına çıkıyor. Her banka müşteri çekebilmek için farklı kampanyalar yürütüyor. Kampanya yürüten bankalardan olan İşbank vatandaşın karşısına her şey dâhil konut kredisi ile çıkıyor. Her şey dâhil konut kredisi ile müşterilerine finansman desteği sağlıyor. Bu imkândan faydalanmak istene vatandaşlar İşbank’ı tercih ederek konut sahibi olabilmek için finansman imkânından faydalanabilir. Bu imkândan faydalanabilmek için başvuru yapılması gerekir.

Konut alımlarına olan taleplerin artması bankaları harekete geçirdi. Kiradan sıkılan vatandaşların konut kredisi çekerek kendi evlerini almak istiyor. Konut sahibi olmak isteyenler İşbank’ı tercih ederek uygun faiz oranları ile kapsamlı olan kampanyadan faydalanabilir. Başvurunun yapılması halinde gerekli incelemenin ardından olumlu sonuç çıktığında kredi kullanılabilir.

Her şey Dâhil Ev Kredisi Kampanyası Herkese Hitap Ediyor

İşbank tarafından vatandaşlara sunulan konut kredisi ile vatandaşlar ev sahibi olabilecek. Ortaya çıkabilecek tüm masraflarda uygun faiz oranları devreye giriyor. Konut edinme konusunda ortaya çıkabilecek tüm masraflar banka tarafından karşılanacak. Kredi tahsis ücretinden, taşınır taşınmaz rehin ücretine, uzman incelemesi ücretinden daha birçok maslar banka tarafından karşılanarak vatandaş belli noktalarda rahatlatılmış oluyor. Artık bu masrafları siz düşünmeyin. Banka tarafından tüm masrafların karşılanması ile daha rahat bir nefes alabilirsiniz.

Konut kredisi kapsamında olan tüm masraflar başvuruda bulunan vatandaş tarafından karşılanmaz iken, vatandaşlara sunulacak olan kredi tutarı uzman incelemesi değerinin üzerinde verilebilecek. Her türlü noktada vatandaşın yanında olan İşbank müşterilerini bu konuda oldukça rahatlıyor. Kendilerini sunulan bu seçenekler ile birçok vatandaş İşbank’ı tercih etmekte. Yapılacak başvuru ile bu imkânlardan faydalanmak mümkün.