Rusya'da Günlük Ölümler İlk Kez 1000'i Geçti

Rakam tüm hafta boyunca yükseliyordu ve Kremlin, Rus halkını aşı yaptırmamakla suçluyordu. Nüfusun sadece üçte biri aşılara olan geniş güvensizliğin ortasında aşı oldu. Rusya'nın 222.000 Covid ölümü rakamı, Cumartesi günü bildirilen 33.000 enfeksiyonla Avrupa'daki en yüksek rakam. Hükümet, ekonomiyi çalışır durumda tutması gerektiğini söylediği için katı kısıtlamalar getirmekten kaçındı. Kremlin, bunun yerine halkın aşılama konusundaki ilgisizliğine odaklandı.

Sözcü Dmitry Peskov bu hafta şunları söyledi: "Enfeksiyonların arttığı bir durumda, insanlara aşı olmaları gerektiğini açıklamaya devam etmek gerekiyor. "Aşı yaptırmamak gerçekten sorumsuzluk. Öldürüyor" dedi. Hükümet, sağlık sisteminin aşırı yüklenmediği ve artan hasta sayısıyla başa çıkabileceği konusunda ısrar ediyor.

Ancak Sağlık Bakanı Mihail Murashko, Kovid korkusu nedeniyle uygulamaları bırakan doktorları aşılanıp işe dönmeye çağırdı. Rusya'daki aktif enfekte insan vakalarının sayısı 750.000 civarında - ayrıca kayıtların başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek rakam. Salgının başlamasından bu yana genel enfeksiyonlar şimdi 8 milyona yaklaşıyor.

Tek ve tam aşı olan Rusların yüzdesine ilişkin rakamlar şaşırtıcı bir şekilde birbirine yakın - ikisi de nüfusun üçte birinden biraz az. Bu, çok sayıda insanın hiç aşı olmak istemediğini göstermektedir. Son kamuoyu yoklamaları, rakamın %50'den fazla olabileceğini öne sürdü. Rusya aşı geliştirmede yavaş olmadı. Sputnik V, geçen yıl hızlı bir şekilde piyasaya sürüldü ve üç tane daha onayladı.

Ama görünen o ki, evdeki pek çok kişiyi ya gerekli ya da güvenilir olduklarına ikna edemedi. Sputnik V'i dünya çapında satarak daha fazla başarı elde etti. Ancak aşı, diğer ülkeler için hızlı bir şekilde kullanıma sunulmasına rağmen, bazı ülkelerde dozlarını zamanında alamadığı için teslimat sorunlarıyla da karşılaştı.

Yaklaşık 70 ülke Sputnik V'in kullanımına izin verdi, ancak Rusya'nın diğer aşıları gibi, henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmadı. Bu, Rusya'da uluslararası aşıların bulunmamasıyla birlikte, bazı Rusların aşı tur paketlerinden faydalanmasına neden oldu. Rusların vizesiz girebilecekleri Sırbistan, ziyaretçilerin Pfizer gibi bir aşı aşısı yaptırabilecekleri ve dünyayı dolaşma imkanını açabilecekleri bir ülke.