Samsun Atakum'da Ev Kiraları Arttı! Fiyatlar 2'ye Katlandı

Samsun Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam etmekte olan ve yüz yüze eğitim kararının açıklanması ardından ev aramaya başlayan öğrenciler, Atakum ilçesinde kiralık evlere bakmaya başladı. Piyasanın hareketlenmesi ile birlikte kiralık ev fiyatları da artış gösterirken geçen sene 2 + 1 800 lira olan dairelerin fiyatının 1600 liraya kadar çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Yüz yüze eğitime geçileceği kararının açıklanması sonrasında üniversite öğrencileri ev bulma telaşına başladı ve araştırmalar yaptı. Emlakçı Mustafa Kocaman ise piyasanın hareketlenmesi nedeni ile ev kiralarının arttığını ifade ederken daire fiyatlarının da salgın dönemi öncesine göre çok yüksek olduğunu söyledi.

Atakum ilçesinde kiralık daire fiyatlarını 1600 TL ve üzeri olduğunu belirten Kocaman, öğrencilerin zorlandığını da söyledi. İki sene önce kente gelen üniversite öğrencilerinin 750-800 liraya tuttuğu dairelerin güncel olarak 2000 liraya yaklaşmış durumda olduğunu dile getirdi.

Bu durumu ise fırsatçılık olarak algılamanın ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış olduğunu bilemediğini ifade eden emlakçı Mustafa Kocaman, bu durumun gerçekleşmesinde çeşitli etkenlerin söz konusu olduğunu açıkladı.

Vatandaşlara ve ev kiralayacak öğrencilere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Kocaman, insanların bölge üzerinde konakladığı sırada dairelerin değerinin arttığını belirtti. 2 + 1 daire fiyatlarının güncel olarak 1600 ve 2 bin 500 lira arasında değiştiğini açıklayan Kocaman, 3 + 1 daire fiyatlarının da 2000 ile 3000 lira arasında değiştiğini ve hatta 4 bin liraya kadar çıktığını da anlattı.

Yurtta kalmak istemeyen öğrencilerin ev aradığını ifade eden emlakçı Mustafa Kocaman, eskiden üç dört öğrencinin 800 liraya bir dairede kalabildiğini ancak güncel olarak bunun mümkün olmadığını söyledi. 4 kişinin en kötü ihtimalle 2 bin lirayı gözden çıkarması gerektiğini ifade eden Kocaman, bazı ev sahiplerinin de öğrenci başına kira alarak fırsatçılık yaptığını söyledi.