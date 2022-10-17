Salı ve Çarşamba günleri, Emeklilere ödemeler verilecek! PTT'ye giderek hemen alın!

Emekli maaş hesapları üzerinden PTT şubelerine giderek, salı ve çarşamba günleri, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara PTT üzerinden destek kredisi verileceği açıklandı. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, emekli maaşını kendi bankalarına taşıyan vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç vereceğini ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatıracağını açıkladı. Emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarımıza yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemelerini almak için emekli maaşının Ptt üzerinden alınabilmesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda, sizlere 80000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak ve onaylanan bu kredilerde de şartları uygun olan tüm vatandaşlara gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlanacaktır.

80000 TL kredi

80000 TL kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğine de söylemek istiyoruz. 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu kredileri, hizmet olarak sizlere sunulacaktır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara aktif Bank'ın SMS kredi servisini kullanarak 7 24 kredi başvurusu yapıp, nekadar kredi onay aldıklarını görebiliyor.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı ve yine kendi, PTT'ye kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden 30 50 numarasına göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ptt üzerinden onay almanız durumunda, şubelere gitmeden de ev adresinizde kredi kullanma olanağı sizlere sunulmaktadır. En yakın PTT şubesine giderek de işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 80000 TL'ye kadar kullanmış oldukları kredilerde, diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı kullanmış oldukları kredilerin ödemelerini de kapatarak borç kapatma kredisi olarak da işlem yapabilmektedir.