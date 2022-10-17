TC Vatandaşı Olan 19 Yaş Üzeri Herkese 8888 TL Ödeme Yapılacak! Ay Sonuna Kadar Ödenecek!

Tc vatandaşı olan ve 19 yaş üzerinde olan herkeze 8888 TL ödeme yapılacağı haberi bugün itibariyle yayıldı! Tc vatandaşı olan kişiler, 8888 TL ödeme yapmak istiyorlarsa, kamu bankaları üzerinden ve bazı özel bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, istedikleri zaman kredi onayı alabilir, onaylanan tutarda gelir belgesiz olarak hesaplarına yatırılabilmektedir. Son zamanlarda yapılan kampanyalarla özellikle düşük limitlerde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, ne kadar vadeyle birlikte kredi alacağını da merak ediyor. 50000 TL altında olan tüm kredi ve kredi kartı başvurularımız da 36 ay vadeli olarak ödeme yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmaları isteniyor. 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyalarında 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak da aynı gün içinde, kullanmanıza olanak sağlanacaktır. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için hemen sizlerde ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan bu kredileri, hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi vereceğini açıkladı.

AKBANK VE DENİZBANK

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olarak sizlerde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşları 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi onayı vereceğini duyurdu. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda en düşük faiz oranlarından yararlanarak dilediğiniz zaman kredi kullanabilirsiniz.