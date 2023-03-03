Şaka değil gerçek: Devlet kullanmadığı 2. el arabaları 53 bin, 66 bin TL'ye satıyor! Vatandaşlar akın etti!

Vatandaşlar akın etti! Şaka değil gerçek: Devlet kullanmadığı 2. el arabaları 53 bin, 66 bin TL'ye satıyor! 2.el araç almak isteyenlere yeni ve inanılmaz bir fırsat sunuluyor. Bu fırsatı duyanlar kulaklarına inanamıyor. Devlet kullanmadığı 2.el araçlarını satışa çıkarıyor. Bu araçlar oldukça uygun fiyata satışa çıkarıldı. Devletin farklı kurumları tarafından satılmak üzere satışa çıkarılan bu araçların fiyatları 53 Bin, 66 Bin TL'ye satılıyor. Araçların satışa çıkarıldığını duyanlar bu araçların modelleri ve fiyatları hakkında bilgi almak üzere başvuruda bulunabilirler.

İkinci el araç ilanları marka ve modeller

Devletin ikinci el araçları satışa çıkardığı ilanlar incelendiğinde bu ilanlarda yer alan araçlardan birkaçının markası, modelleri şu şekildedir:

· 1977 Model, RENAULT Marka, R1330 Tipli Araç

· 20rh174 Plakalı, 1994 Model, TOFAS-FIAT Marka, 131 ŞAHİN Tipli Araç

· 1989 model Renault marka 12TX tipli araç manuel vitesli, 1989 model, 54.328 km de(kaç tur attığı belli değil) olan, kırmızı(bordo) renkli, C1J791R127230 Motor nolu araç

· 1996 Model, MAZDA Marka, E-2200 Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 2180cm, Rengi Mavi Araç

Devlet kurumları tarafından satışa çıkarılan bu uygun fiyatlı araçların markaları ve modelleri merak ediliyor. Ayrıca bu araçların fiyatları ve sahip oldukları özellikleri ile ilgili detaylı araştırmalar yapılmaktadır.

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