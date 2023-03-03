Gönüllere maya çaldı! Emekliye tek seferlik, şartsız, kefilsiz 10 bin TL, 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL veriliyor

Emekliye tek seferlik, şartsız, kefilsiz 10 bin TL, 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL veriliyor. Gönüllere maya çaldı! PTT’nin aracılık yaptığı Aktif Bank’ın sağlamış olduğu kredinin miktarı açıklandı. Vatandaşlar düşük faizli 10 bin TL, 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL kredi alımı sağlayabilecek. Hem de kefilsiz. Hazırlanan kampanya kapsamında PTT kredi çekmek isteyen vatandaşlardan kefil, aracı istemiyor.

Bu imkanın sunulması birçok kişi için ihtiyaç kredisi almanın yolunu açıyor. En uygun şartlarda kreşi için vatandaşlar PTT şubeleri ile iletişime geçmeye başladı.

Kefilsiz Uygun Fiyatlı Krediye Nasıl Başvurulur?

Vatandaşlar tarafından beğenilmiş, uygun görülmüş krediye başvurmak da oldukça kolay. 36 ay vadeli olan krediye ister şubeden ister SMS atarak başvuru yapılabilmekte.

· Krediye PTT şubelerinden başvurmak isteyen vatandaşlar istedikleri şubeye gidip müşteri temsilcilerinden yardım alarak başvuru yapabilirler.

· SMS atarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise TC kimlik numarası boşluk doğum tarihi şeklinde 3050’ye SMS gönderebilirler. Ardından dönülen mesaja göre istenilen belgeleri de alarak PTT şubelerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

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