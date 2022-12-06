Sahte Doktorun Nişanlısı Konuştu! “Kendisini Kadın Doğum Asistanı Olarak Tanıttı”

20 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini insanlara pratisyen hekim olarak tanıttığı ve sahte diploma ile görev yaptığı öğrenilmişti. Bu durumun anlaşılması sonrasında Ayşe Özkiraz tutuklanmış ve konu gündemde geniş bir yer kaplamıştı. Sosyal medyada da sıklıkla konuşulan Ayşe Özkiraz'ın kendisine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde de doktor olarak tanıttığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Astsubay C.T.K. ise Ayşe Özkıraz ile nişanlanmaya hazırlanıyordu fakat daha sonra kız arkadaşının sahte doktor olduğunu öğrendi ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. kendisinin Cerrahpaşa Tıp fakültesine gittiğini ve Ayşe ÖzKiraz'ın orada kendisine üzerinde doktor kıyafetleri ve steteskoplu bir halde karşıladığını belirtti. Beraber vezneden randevu aldıklarını açıklayan şahıs, Ayşe’nin kendisini randevu alırken görevlilere doktor olarak tanıttığını ve soy ismini bilmediği KBB uzmanına muayene olduğunu belirtti. Özkiraz’ın muayeneden önce o doktora kendisine kadın doğum asistanı olarak tanıttığını belirten şahıs, yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerinde topladı.

25 Ekim gününde tutuklanan Ayşe Özkıraz Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtmış ve diğer doktorların kendisinden şüphelenmesi ve şikayette bulunması üzerine gözaltına alınmıştı. Ayşe Özkıraz'ın diğer doktorların şüphelenmesi üzerine sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılmış ve Ayşe Özkiraz gözaltına alınmıştı.

Ayşe Özkiraz ile nişanlanmaya hazırlanan şahsın verdiği ifadeye ulaşıldı ve şahıs Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını belirtti. Şahıs bir süredir kulağında iltihap bulunduğunu muayeneler olduğunu fakat kalıcı bir tedavi göremediğini açıkladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Ayşe Özkıraz'ın randevu alıp kendisini tedavi ettirebileceğini söylediğini açıklayan şahıs, kendisinin gittiğini Ayşe Özkıraz'ın orada kendisini doktor kıyafetleri ile karşıladığını anlattı.

Ayşe'ye kendisinden asistan olmadığını öğrenci olduğunu ve neden kendisini bu şekilde tanıttığını sorduğunu belirten şahıs Ayşe'nin ise kendisine bir şey olmaz dediğine ifade etti. Doktorun kendisine ameliyat için gün verdiğini ve bu süreçte yaklaşık olarak 15 gün boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde KBB bölümünde yattığını ifade eden Ayşe Özkıraz bu süreçte Ayşe Özkiraz'ın da hep yanında olduğunu söyledi. Çevresinde bulunanlara kendisini doktor olarak tanıttığını belirten şahıs herkesin Ayşe Özkiraz'a hocam dediğini de açıkladı.

Kendisinin ameliyat olması sonrasında annesinin ve babasının da hastaneye geldiğini söyleyen şahıs annesinin ve babasının da Ayşe Özkiraz'ın doktor olduğunu düşündüklerini ifade etti. Bunun yanı sıra Ayşe Özkıraz'ın kendisine bir süre sonra okulu bitirdiğini ve mezuniyet töreni olacağını söyleyip davet ettiğini açıkladı. Mezuniyetten önce Çapa Tıp Fakültesi binasında düzenlenen mezuniyet eğlencesine beraber gittiklerini ifade eden şahıs kendisinin Cerrahpaşa Tıp fakültesinde öğrenci olduğunu söylemesi nedeniyle şüphelendiğini anlattı. Neden Çapa tıp fakültesinin törenine katıldıklarını sorduğunu belirten şahıs, Ayşe Özkiraz’ın ise her iki fakültenin de İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olduğunu söylediğini belirtti. Ayşe Özkıraz'ın hiç arkadaşı olmadığını fark ettiğini ve hiç kimsenin Ayşe ile doğrudan muhabbet etmediğini belirten şahıs yine de Ayşe'nin herkesle fotoğraf çektirdiğini anlattı.