Sahte Doktor Ayşe Özkiraz Olayında Tahliye Kararı Çıktı!

Kendisini pratisyen hekim olarak Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tanıtan Ayşe Özkıraz için tahliye karar çıkması gündemde yer alan bir gelişme oldu. Özkiraz'ın sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılmış ve konu eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bu cezanın daha sonra 8 sene hapis cezası ve 18 bin adli para cezasına çarptırılıp tahliye edildiği öğrenildi. Diğer doktorların kendisinden şüphelenmesi ve şikayette bulunması sonucunda kendisini Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde pratisyen Hekim olarak tanıtan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın gözaltına alınması ardından sahte diploma ile hastanede görev yaptığı bilgisine ulaşılmıştı. 25 Ekim tarihinde tutuklanan Ayşe Özkiraz Çapa'nın gururu yazılı bir çiçek de sipariş vermişti.

Davanın 5. duruşmasında hakim karşısına çıkan Ayşe Özkiraz SEGBIS ile duruşmaya bağlandı ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin avukatı ile Ayşe Özkıraz’ın avukatı hazır bulundu. Özkiraz duruşmada savunmasını yaptı ve yaptıklarından pişman olduğunu ifade ederek özür diledi. Yeniden çok çok özür dilediğini ifade eden 21 yaşındaki genç kartını yalnızca eski erkek arkadaşına gösterdiğini ve onun dışında hiçbir yerde kullanmadığını belirtti. Maddi bir kazanç sağlamadığını ifade eden Özkiraz ameliyata girdiğini kabul ettiğini, dikiş işlemini bir defa yaptığını ve ilaç tedavisine başladığını söyledi. Son dönemlerde çıkan haberler sebebiyle ailesinin ve kardeşlerinin alay konusu olduğunu açıklayan Ayşe Özkiraz bu durumdan utanç duyduğunu belirtti.

Kardeşinin arkadaşlarının okulda onunla “Sen de mi sahte öğrencisin?” diye dalga geçtiklerini ve bu durumun yapmış olduğu hatanın bir bedeli olduğunu bildiğini açıklayan Özkiraz, uygun görülürse sağlığı ve eğitimi için tahliyesini talep ettiğini açıkladı.

Özkiraz'ın avukatı Oğuz Kağıtçı ise müvekkilinin doktor sıfatını kullandığını fakat maddi menfaat elde etmediğini söyledi.