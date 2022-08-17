Sahibinden.com ilan vereceklerin dikkatine! İlan Vermek İçin Bu Şartlara Uygun Olmak Gerekecek, İkinci El Araçlarda

Son zamanlarda ikinci el araç piyasasında araç fiyatlarını yükseltildiği düşünülen sahibinden.com sitesi için yeni bir karar alındı. Araç alacak kişilerin en çok tercih ettiği bu platformda yeni bazı önlemler alınarak araç ticareti için önlem alınacaktır. Yapılan yeni açıklamaya göre sahibinden.com sitesi üzerinden araç satışı yapacak olan kişilerin ikinci el ilanlarında bazı değişikliklere gidildi. Sahibinden.com sitesinden sıfır ilan araç için işlem yapmak isteyenlerin otomativ markalarının bayileri olması gerekmektedir. Aksi durumunda sıfır araç ilanları alınmayacaktır.

Sahibinden.com sitesine bayi olmadan araç başvurusu yapacak olan kişiler ise ilan verirken 'Aracın Durumu' kriterini sadece 'İkinci El' olarak seçebilecek ve 'Araç Kilometresi' için en az 6 bin kilometre bilgisini girdikten sonra araç için ilan vermiş sayılacaktır.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci el araç ilanı verecek olan kişiler, verdikleri ilandaki aracın en az 6000 km olmasını istiyor. Ayrıca aracın sıfır fiyatı da sahibinden.com sitesinde sizlere gösterilecek. Bu durumda ikinci el fiyatları ile sıfır fiyatlarını bilmeden araç alan kişilerde mağdur olmayacak. Sıfır araç fiyatı ile ikinci el araç fiyatını karşılaştıracak kişilerin araç alma zamanında aklındaki sorularda giderilecek.

Bu sistemin duyurusu bugün yapıldı ve gelecek olan güncellemeler ile birlikte 15 Eylül 2022 tarihinden sonra devreye gireceği açıklandı. Bu yapılan açıklama ile birlikte son zamanlarda yaşanan araç alım krizinin de önüne geçilmesi bekleniyor.