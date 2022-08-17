Başvuru Yapanlar Bankamatikten Alacaklar: QNB Finansbank ve 2 Banka Toplamda Vatandaşlara 90.000 TL Ödeyeceğini Açıkladı...

QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankasi ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni kredi kampanyasında 90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi verileceği açıklandı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar 50000 TL 90000 TL kredi ise başvurularını yapacak olan kişiler, 24 ay vadeli olarak verileceği açıklandı. Banka şartlarına uygun olan kişilerin kredi imkanından faydalanabilmeleri için kredi, şubelere gitmeden hemen kullandırılmaktadır.

Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka kredi puanı da uygun olması durumu ve banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için de hesabı olması gerekmektedir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarını ödemelerini yaparak, kredi kullanmaktadırlar. Cep telefonunuz üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılmaktadır. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi kullanmak isteyen kişilerin en yakın banka şubelerine giderek de işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj atarak bu bankadan istediğiniz zaman başvuru yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Özel bankalar arasında yeralan Yapı Kredi Bankası, SMS ile ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden sizlere kredi onayı sunuyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile başvuru yapacak olan kişiler Bireysel yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp ve aylık gelirini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda kredi alabilmektedir. başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli 50000 TL kadar kredi verilirken, 90000 TL kredide erteleme olmayarak, 24 ay vadeli kredi verilmektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 90000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilirler. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin acil kredi imkanından faydalanabilmeleri için en yakın banka şubesine gitmeden kredi notu sorgulaması yapması isteniyor.